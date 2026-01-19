Спорт:

Актьори от популярните турски сериали блеснаха на престижни награди (СНИМКИ)

Турски знаменитости от телевизионните драматични сериали направиха впечатляващо присъствие на наградите "Joy Awards 2026", които се проведоха в ANB Arena в столицата на Саудитска Арабия - Рияд, на 17 януари. Церемонията отново заложи на своята идентичност с "лавандулов килим" и привлече широко арабско и международно участие. Наградите отбелязаха нова ера за арабското развлечение, докато световни звезди се събраха за голямото празненство. Боливудската икона Шах Рук Хан привлече голямо внимание заедно с международни знаменитости като Мили Боби Браун и Кейти Пери.

Събитието се смята за едно от най-престижните в Близкия изток и предложи бляскави моменти с участието на турски актьори. Диалогът на Туба Бюююкюстюн ("Гордата Аси", "Дръзки и красиви") с водещия, както и искрените мигове между Хазал Кая ("Огледален свят"; "Нашата история) и Мерием Узерли ("Великолепният век"), се наредиха сред най-обсъжданите теми на вечерта.

Като отражение на силния интерес към турските продукции в Близкия изток, церемонията "Joy Awards" 2026 се състоя със значително присъствие на турски звезди. По време на тази впечатляваща вечер в Рияд водещи имена от киното и телевизията се срещнаха със свои международни колеги. Турските актьори, които дефилираха по червения килим, чрез избора си на тоалети не само демонстрираха елегантност, но и представиха визията на турската мода. Церемонията приключи в изискана атмосфера, в която чрез универсалния език на изкуството бяха изградени културни мостове, а естетиката и успехът заеха централно място.

Най-впечатляващите моменти

Ханде Ерчел ("Чучулигата", "Слънчеви момичета") беше сред най-изявените турски гости, докато Мерием Узерли привлече внимание с тоалет от висша мода, заедно с Туба Бююкюстюн, Хазал Кая и Пънар Дениз.

От мъжката страна Халит Ергенч, Баръш Ардуч и Каан Урганджъоулу ("Присъда", "Черна любов") се появиха в класически официален стил, привличайки засилен интерес от фотографите на фона на широкото регионално отразяване.

Присъствието на турски артисти се простираше отвъд модните моменти и в самата телевизионна програма. Халит Ергенч и Туба Бююкюстюн се качиха на сцената, за да връчат наградата за "Най-добра левантийска сериал", която беше спечелена от ливанската продукция "Салма" (бел. ред.: Леванта — географски и културен регион, обхващащ страни от източното Средиземноморие като Ливан, Сирия, Йордания, Палестина и понякога част от Ирак.)

Ханде Ерчел и Баръш Ардуч също бяха сред водещите, връчвайки наградата за "Най-добра арабска актриса" в сегмент, който широко се разпространи онлайн.

Един от най-цветните моменти на вечерта беше срещата между успешните актриси Хазал Кая и Мерием Узерли. Искреността, уловена от камерите, ясно показа солидарността в бранша. Хазал Кая не остана безразлична към неподвластния на времето външен вид на своята колежка и с шеговит тон изрази възхищението си.

Най-коментираният момент на церемонията обаче беше появата на Туба Бююкүстюн на сцената. Присъствайки на събитието със своя елегантен стил, актрисата демонстрира своята находчивост в кратък диалог с водещия. На молбата му: "Научи ме на арабски", тя без колебание отговори: "А какво ще кажеш аз да те науча на турски?" Думите ѝ бяха посрещнати с аплодисменти в залата. Този нежен, но ясен отговор беше възприет като елегантен акцент върху силата на турския език и култура на международната сцена. Изказването на актрисата се превърна в един от най-запомнящите се анекдоти на вечерта.

Присъствието турските знаменитости на "Joy Awards" се вписва в по-широк регионален тренд: културното влияние на Турция в арабските развлекателни пространства вече не се ограничава до гостувания, а включва все по-често участие в журита, големи фестивални награди и водещи отличия

