Правосъдният министър призна: Липсва координация между институциите по повод решенията на ЕСПЧ

Имаме експертния потенциал за адекватно и достойно представителство на България пред ЕСПЧ, но съществува , дефицит при координацията между институциите по повод решенията на съда. Това каза министърът на правосъдието Георги Георгиев и допълни, че се подготвят нормативни решения за създаване на координационен механизъм, за да се действа в синхрон при осъдителни решения или когато държавата е в процедура пред съда.

Важна промяна в подхода на ЕСПЧ в случаите на домашно насилие

Висящи жалби

Броят на висящите жалби срещу България пред Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) намалява и то като трайна тенденция. Страната ни е на 19-о място от държавите членки с 422 висящи жалби. За трета поредна година имаме под 600 жалби. Това каза министърът на правосъдието Георги Георгиев във времето за парламентарен контрол в отговор на въпрос за осъдителните решения срещу България на Европейския съд по правата на човека.

Още: БХК опроверга Столична община за решението на съда в Страсбург относно "Захарна фабрика"

Съобразяване

Съобразяването с практиката на ЕСПЧ е един от най-важните инструменти за защита на човешките права в България и последните десетилетия се отбелязва напредък в редица области, добави той.

Георгиев каза, че през 2024 г . ЕСПЧ е постановил 13 решения спрямо България с поне едно нарушение на Конвенцията. Целта на съда е да се хармонизира законодателната уредба в държавите по начин, по който да се гарантира защита на човешките права, обясни министърът.

ЕСПЧ за незаконните постройки в кв. "Захарна фабрика": Столична община е действала ефективно