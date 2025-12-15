Предизборно: Сачева се загрижи за своя избирателен район след края на властта

"Бяхме заети да правим държава, да правим управление, да правим нещо, което хората очакваха след четирите години хаос..." - този цитат на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е от 14 октомври т.г., когато се случи "преформатирането" на властта при първата криза пред мнозинството. Тя завърши на практика с включването на ДПС-НН официално във властта и смяната на председателя на парламента Наталия Киселова с Рая Назарян от ГЕРБ начело на 51-ото Народно събрание.

С този цитат обаче следва да се онагледят и действията на острието на ГЕРБ Деница Сачева, която на 12 декември - точно два дни след края на управлението на кабинета Желязков - се загрижи за своя многомандатен избирателен район и родния си град Добрич. Справка на Actualno.com в регистрите на Народното събрание показа, че депутатът от ГЕРБ предизборно се е досетила да провери какво е актуалното състояние на редица ключови обществено-икономически показатели за североизточния регион и то в условията на започваща предизборна кампания.

До 14:00 часа на 15 декември, Сачева е задала общо девет въпроса към министрите в оставка Борислав Гуцанов, Иван Иванов, Красимир Вълчев, Манол Генов, Иван Пешев, Георги Тахов и Мариан Бачев относно теми като:

дейността на бюрата по труда в област Добрич за срещане на търсенето и предлагането на работна сила;

състоянието на търсенето и предлагането на работна сила през 2025 г. в област Добрич;

изпълнение на Инвестиционната програма за общински проекти в област Добрич през 2025 г.;

проекти, програми и дейности за развитие на образованието в област Добрич;

одобрени, изпълнени и проекти в процес на изпълнение в област Добрич по Програма "Околна среда 2021-2027" и по линия на ПУДООС;

проекти в област Добрич по програми и проекти, изпълнявани в общините на област Добрич;

проекти в област Добрич по процедури за финансова подкрепа на читалищата в общините на област Добрич;

проекти в област Добрич по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство.

Опозиционни хватки

На практика доказателство за предизборния характер на питанията са и последните въпроси, които е изпратила Сачева по парламентарния контрол до министрите от кабинета, които датират от 26 септември - към социалния министър Гуцанов относно работа с икономически неактивните лица и от 17 септември до външния министър Георг Георгиев за вноса на работна сила от трети страни, видя още Actualno.com.

Прави впечатление също така, че питанията по парламентарен контрол обикновено се използват от народните представители от опозицията, които изискват информация от изпълнителната власт по конкретни питания - предполага се, че депутатите от управляващото мнозинство разполагат с достъп до подобна информация и не е нужно да употребяват формалностите на процедурата за министерски контрол.

