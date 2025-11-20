"Празникът не е само за богатите": Властта се разбра за размера на коледните добавки

Властта се разбра коледните добавки за пенсионерите да бъдат в размер на 120 лв., каквото предложение направиха от ГЕРБ тази сутрин. Такива ще получат пенсионерите под линията на бедност, която е 638 лв., а такива добавки ще получат общо 536 хил. пенсионери. Решението е взето на Съвета за съвместно управление на коалицията, обяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева по време на брифинг в парламента след като партньорите във властта се събраха в почивката на парламента.

"Няма нито един човек в България, който да не се трогва от това, че има хора, които имат нужда от това също да имат празник. Празникът не е само за богатите", категорична е Сачева.

Припомняме, че миналата година пенсионерите получиха добавки в размер на 100 лева от 18 декември.

Кога ще бъдат изплатени?

"Ще информираме за това решение и правителството, за да могат да подготвят заседанието на Министерски съвет и НОИ да започне необходимите действия добавките да бъдат изплатени по възможност с пенсиите в месец декември преди Коледа", каза Сачева.

Откъде ще дойдат парите?

Стана ясно, че за коледните добавки на пенсионерите под прага на бедността са нужни 64 млн. лв.

Пари обаче има, увери Сачева, тъй като в НОИ са се направили необходимите разчети.

"Има средства, с които бихме могли да покрием тази добавка, тъй като има преизпълнение на бюджета и други резерви. Знаете, че колегите от "ДПС - Ново начало" ще направят дарение към НОИ. По Закон от НОИ могат да бъдат направени от физически лица", посочи Сачева. ОЩЕ: Борисов: ГЕРБ предлага 120 лв. коледни добавки за пенсионерите (ВИДЕО)