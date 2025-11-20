Борисов: ГЕРБ предлага 120 лв. коледни добавки за пенсионерите (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му предлага 120 лв. коледни надбавки за пенсионерите под прага на бедност, стана ясно от изявлението му пред медиите. Стана ясно, че ще се направи среща в Съвета за съвместно управление и накрая ще има общо решение. "Една партия педложи 50 лв., друга 110 лв. за коледните надбавки. Формирах решението си на база репортаж на бТВ за една баба. Затова ние предложихме днес 120 лв.", каза Борисов.

Според него толкова щедър бюджет не е имало.

Ръстът на заплатите в КПК

Борисов коментира и ръста от 52% за заплатите в антикорупционната комисия, като каза, че за тези пари изобщо не се тревожи, защото според него тази комисия няма да ги похарчи. На въпрос дали, защото ще бъде закрита, Борисов отговори: "Нищо нявмам предвид, просто казвам, че за нея най-малко се тревожа дали ще получи по-малко или повече пари".

Закриването на авиотряда

Относно закриването на авиоотряди, той заяви, че това ще бъде общо решение на Съвета за съвместно управление, за да може харчовете по десетки и стотици хиляди левове да бъдат спестени на държавата.

Конституционният съд и референдумът за еврото

Борисов коментира и решението на Конституционния съд, че Киселова не може да спира предложението на Радев за референдум за еврото. "

Има европейски закон, приет от Европейския парламент, тази тема е приключена. Европейското законодателство е прието, България е член на еврозоната от 1 януари, какво да коментирам повече", каза Борисов. За "Възраждане" той посочи, че всеки политически лидер гледа да извади дивидент за своята политическа партия. ОЩЕ: Конституционният съд: Киселова не може да спира предложението на Радев за референдум за еврото