Пеевски се припозна в прасето-касичка пред парламента и изпрати депутат да го надраска (ВИДЕО)

Пред сградата на парламента днес (20 ноември) се разигра любопитна сценка. Депутатът от "ДПС-Ново начало" Станислав Анастасов реши да надраска голямото розово прасе-касичка, поставено там от "Продължаваме промяната" като част от недоволството на формацията към проектобюджета на държавата за 2026 година. Според председателя на партията Асен Василев, инсталацията символизира "касичката на властта" и предупреждава, че план-сметката ще вземе по 600 лева от всеки българин, без гаранции за увеличаване на заплатите или инвестиции от бизнеса.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски обаче явно се е припознал и е изпратил Анастасов "на акция". Докато нанасяше черни надписи със спрей и около него стояха още няколко представители на формацията, той заяви: "Ние сме артисти". Още: "600 лв. ще бъдат взети от всеки българин“: ПП с протест и подписка срещу Бюджет 2026

Наблюдатели на място веднага реагираха с реплика: "Вие сте вандали. Това е арт инсталация". Малко след това хората на Пеевски наметнаха и пеньоар върху фигурата.

Анастасов коментира, че се чувствал като Ван Гог, след като изписал с черен спрей думата "гей" върху прасето. Още: Ново увеличение на данъците ще пълни "прасе-касичката" на Пеевски: Предупреждение от Асен Василев