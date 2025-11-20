Скандал в пленарна зала за прасето-касичка пред парламента (СНИМКИ

Дебатите по проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. в пленарната зала прераснаха в политически сблъсък между "Продължаваме промяната" и "ДПС-Ново начало", след като пред сградата на парламента беше поставена розова прасе-касичка като протестна арт инсталация срещу предвиденото увеличение на осигурителната тежест.

Инсталацията, монтирана тази сутрин в т.нар. триъгълник на властта, беше използвана от ПП като символ на тяхното несъгласие с планирания двупроцентен скок на вноската за фонд "Пенсии" и по-високата осигурителна тежест, която според формацията ще натовари работещите с около 600 лева годишно.

Темата влезе директно в залата след изказване на председателя на ПП Асен Василев, който заяви, че подобно увеличение е ненужно - според него средствата във фонда са достатъчни и при сегашните нива на вноските. Той припомни, че в периода, когато формацията му е участвала в управлението, "под линията на бедност тогава са останали само пенсионерите на социална пенсия, а заплатите са се вдигнали почти двойно", като всичко това е било постигнато, "да не се позволява да отиват пари в касичките, от които се краде". Още: "600 лв. ще бъдат взети от всеки българин“: ПП с протест и подписка срещу Бюджет 2026

В настоящия проектобюджет, според него, "касичките са отворени на макс и ще вземат по 600 лева от всеки български гражданин, за да ги сложат в прасе касичката на властта, за да има да си харчи".

Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" незабавно контрира с обвинение, че ПП няма моралното право да говори за злоупотреби: "Вие да говорите за кражби, за касички-прасе е меко казано цинично. Каква ви беше политиката в митниците, за кои касички крадохте оттам. За куче-касичка". Той подчерта, че "разследването продължава".

Василев отговори лаконично: "Две години ровите и нищо не можете да намерите, защото нищо няма. За мен корупция няма да намерите, защото няма". Още: "Прасе-касичка" осъмна пред Министерски съвет (ВИДЕО+СНИМКИ)

В спора се включи и депутатът Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало", който и следобед предизвика напрежение пред парламента, след като надраска със спрей поставената инсталация.

От трибуната той се подигра с акцията на ПП, като заяви, че когато дошъл на работа, видял как "един виден народен представител е решил да се увековечи и приживе си е направил паметник, и си го е поставил наравно със Св. София". Той уточни: "Говоря за г-н Асен Василев, визуалната прилика веднага я видях" и добави, че "тук не е Тюркменистан, така че си го приберете". Още: Обвинения в наркотрафик и черни каси: Георги Георгиев от БОЕЦ с твърдения за ДПС-Ново начало (ВИДЕО)*

Последва реакция от Василев, който в процедура по начина на водене се обърна към председателстващия заседанието: "Моля да обърнете внимание на г-н Анастасов, че арт инсталацията е касичката, в която те ще съберат по 600 лева от всеки български гражданин и ще ги използват абсолютно непрозрачно, по начина по който неговият шеф в момента разпорежда на Министерството на финансите как да се харчат парите на българския народ".