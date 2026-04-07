Предизборни договори: "Планета Пайнер" с пари от Румен Радев, Слави Трифонов и Радостин Василев

Коалиция "Прогресивна България" е подписала договор с "ПАЙНЕР" ООД като част от предизборната кампания на формацията, показа справка на Actualno.com в регистъра на Сметната палата за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Формацията на президента Румен Радев е подписала общо 246 договора с различни рекламни агенции, агенции за осъществяване на връзки с обществеността, регионални медии и др. към 7 април на обед.

Справката показва още, че най-често договорите са с рекламни и печатни агенции, както и с множество регионални медии по места. Липсват договори с големите национални телевизии, онлайн и печатни медии, с изключение на БНР и БТА. Договори има подписани със сайтове на медии като "Марица", Евроком, "Под тепето", "Старозагорски новини", "Шумен онлайн", "Хасковски новини" и др. Прави впечатление още, че за нито един договор не е приложено описание, каквото следва да има (напр. рекламни публикации, банери, медийно отразяване, социологически проучвания и др.)

Пускай "Планета"

Договорът с "ПАЙНЕР" ООД определено привлича по-голямо обществено внимание - фирмата е собственик на известната музикална телевизия за поп-фолк музика "Планета".

Същата предизборна стратегия са осъществили и от формациите на Радостин Василев - МЕЧ и на Слави Трифонов - ИТН, които са сключили договори с фирма "ПАЙНЕР" ООД съответно за реклама и за рекламни материали, показа още справката на Actualno.com.

Снимка: Сметна палата

