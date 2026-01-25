Премиер по принуда: Ще приеме ли Андрей Гюров тежката корона на служебната власт?

В условията на продължаваща политическа нестабилност и търсене на фигура, която да балансира между професионализма и политическата неутралност, името на Андрей Гюров периодично изплува като водеща опция за служебен министър-председател. Като подуправител на Българската народна банка (БНБ) и бивш лидер на парламентарната група на „Продължаваме промяната“, Гюров се намира в центъра на сложен юридически и политически трилър.

Кой е Андрей Гюров?

Андрей Гюров е икономист с впечатляваща биография. Завършил е икономика в Университета на Инсбрук, Австрия, където по-късно защитава и докторат. Има дългогодишен опит в банковата сфера в Централна Европа и е бил преподавател по финанси в Американския университет в България (AUBG).

Политическият му възход започна с ПП, където той се утвърди като един от основните експерти по финанси и бюджетни въпроси. През 2023 г. той беше избран за подуправител на БНБ, ръководещ управление „Емисионно“ – пост, който изисква висока степен на деполитизация.

Защо името му е в списъка?

След промените в Конституцията (чл. 99), кръгът от лица, които могат да заемат поста на служебен премиер, беше силно стеснен до:

Председателя на Народното събрание;

Управителя или подуправителите на БНБ;

Председателя или заместник-председателите на Сметната палата;

Омбудсмана или неговия заместник.

Като подуправител на БНБ, Гюров автоматично стана част от т.нар. „домова книга“. За разлика от Димитър Главчев (Сметна палата), Гюров се смята за номинация, която би получила доверието на по-либералния и проевропейски спектър, но същевременно среща сериозна съпротива от страна на ГЕРБ и ДПС.

Юридическата сага: Пречка или политическа атака?

Пътят на Гюров към „Дондуков“ 1 беше осеян с юридически препятствия. През 2024 г. Комисията за противодействие на корупцията (КПК) обяви, че е установила несъвместимост по отношение на Гюров, тъй като той е участвал в управителни органи на неправителствени организации и търговско дружество след избирането му в БНБ.

Този казус доведе до:

Решение на Управителния съвет на БНБ за неговото освобождаване.

Обжалване пред Върховния административен съд (ВАС).

Политически обвинения: Гюров и неговите поддръжници определиха действията на КПК като „политическа поръчка“, целяща да го елиминира от списъка за потенциални служебни премиери.

Към момента статутът му е деликатен – докато текат съдебните процедури, неговата легитимност като кандидат за премиер е обект на дебати между конституционалистите.

Политическият контекст

За президента Румен Радев изборът на Гюров би бил ход, който прехвърля отговорността върху „Продължаваме промяната“. От друга страна, Радев неведнъж е изразявал скептицизъм към конституционните промени и лицата, свързани с тях.

Гюров сам заяви в няколко интервюта, че е готов да изпълни конституционните си задължения, ако му бъде предложено, но подчерта, че неговият приоритет остава стабилността на банковата система и влизането на България в еврозоната.

Заключение

Андрей Гюров остава „най-политическата“ фигура сред експертите в списъка на президента. Неговата кандидатура е лакмус за това дали следващият служебен кабинет ще бъде доминиран от технократи, или ще бъде резултат от сложен политически компромис. Докато съдебните спорове около поста му в БНБ не приключат с окончателно решение, името му ще продължи да бъде символ на сблъсъка между институционалните правила и партийните интереси.

