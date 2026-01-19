Конституционалист обясни може ли Андрей Гюров да бъде служебен премиер

Няма окончателен акт към момента, който да освобождава Андрей Гюров от длъжността подуправител на БНБ. Той е отстранен, но не е освободен. Чисто юридически не съществува пречка той да бъде номинира и да бъде назначен за служебен премиер. Това каза преподавателят по Конституционно право доц. Христо Орманджиев в ефира на Нова телевизия относно появилите се спорове дали той може да бъде назначен, тъй като се очаква съдебно решение за негова евентуална несъвместимост.

По думите му, дори да има започнати производства, докато няма окончателно решение Конституцията не забранява подобно назначение. "Ако някой реши да атакува указа, това може да стане пред Конституционния съд, но към момента няма юридическа бариера пред неговата кандидатура", поясни експертът.

Попитан какво се случва, ако само един от всички потенциални кандидати за служебен премиер се съгласи, но президентът не е съгласен с неговата кандидатура или със състава на кабинета, доц. Орманджиев отговори, че в този случай избор на практика няма. По думите му президентът ще бъде длъжен да назначи единствения съгласил се кандидат.

"Ако президентът откаже, ще се стигне до институционален блокаж. В такъв случай неизбежно ще се стигне до тълкуване от Конституционния съд, защото държавният глава няма право да не изпълни конституционната норма", каза той.

Ако радев подаде оставка

Преподавателят по Конституционно право коментира и въпроса дали президентът е длъжен да подаде оставка, ако има намерение да създаде политическа формация и да участва в избори. "Към момента президентът изпълнява пълния обем от своите конституционни правомощия. Докато не подаде оставка, той има право да назначи служебно правителство", отговори той.

По думите му, оставката се подава пред Конституционния съд и влиза в сила едва след негово решение. При евентуална оставка на държавния глава, вицепрезидентът поема длъжността, но задължително след полагане на клетва пред Народното събрание. "Тази процедура няма конкретни срокове и може да забави процеса по назначаване на служебно правителство и насрочване на изборите", предупреди Орманджиев.