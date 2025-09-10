Преврат в НСИ? Управляващите бързат да сменят ръководството на института

По-малко от седмица след като депутати от ГЕРБ и "Има такъв народ" внесоха законопроект за промени в Закона за статистиката, текстовете вече бяха одобрени на първо четене от парламентарната комисия по икономическа политика. Предложенията предвиждат председателят на Националния статистически институт (НСИ) да не се назначава от Министерския съвет, а да се избира от Народното събрание. Освен това в срок до един месец след приемането на закона трябва да бъде определено ново ръководство на институцията.

Промените получиха подкрепа от управляващото мнозинство, докато против гласуваха единствено депутатите от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и "Величие". Още: НСИ не разрешава: КЗП обясни защо не публикува продажни цени

Аргументите "за" и "против"

Според народния представител от ПП-ДБ Богдан Богданов, проектът представлява директна намеса в правомощията на изпълнителната власт:

"Народното събрание иска да изземе функция на Министерския съвет. Ако правителството не е доволно от настоящия председател Атанас Атанасов, има процедура да го смени. Но защо това трябва да става през парламента?"

От другата страна Александър Иванов от ГЕРБ заяви, че именно парламентът е правилният орган, който да гарантира прозрачност: "България е парламентарна република и независимите институции следва да бъдат избирани от Народното събрание." Подобна позиция изрази и Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало", според когото НСИ трябва да бъде независим от изпълнителната власт, тъй като именно тя е обект на неговите статистически оценки. Още: След отказ: КЗК изиска повторно от НСИ информация за цените на големите търговски вериги

Позицията на Николай Денков

Остра критика срещу законопроекта отправи и бившият премиер Николай Денков. В позиция, публикувана в социалните мрежи, той заяви, че промените целят "овладяване на официалната статистика" и поставят под заплаха стабилността на държавата.

"Лъжите на управляващите няма да издържат дълго и затова прибягват до крайни и противоконституционни мерки – искат да махнат независимия председател на НСИ и да поставят свой човек, готов да легитимира с числа всяко тяхно действие", посочи Денков.

Той предупреди, че послушен ръководител на института би могъл да манипулира ключови данни – от инфлация и безработица до доходи, бедност и брутен вътрешен продукт. По думите му това би позволило да се прикрие реалното поскъпване на живота, да се намалят социални помощи или да се оправдае поемането на нови държавни дългове. Още: Надбягване с инфлацията: За последните 9 години доходите на българите са нараснали с 260 %, разходите - с 250 %

Опозицията ще сезира Конституционния съд и Евростат

Според Денков смяната на председателя на НСИ в средата на мандата му противоречи както на българското законодателство, така и на европейските правила. Той припомни, че сегашният директор Атанас Атанасов е избран с прозрачен конкурс, в който са участвали представители на Евростат, и няма как да бъде обвинен в политическа зависимост.

"Ще гласуваме категорично против тази схема и ще сезираме Конституционния съд и Евростат", заяви Денков, подчертавайки, че подобна намеса в работата на НСИ застрашава достоверността на данните, на които разчитат институциите, бизнесът и обществото.