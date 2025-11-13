Любопитно:

През гаража - та чак до тавана: Борисов криел Цветан Василев от Пеевски в дома си (ВИДЕО)

13 ноември 2025, 09:54 часа 544 прочитания 0 коментара
През гаража - та чак до тавана: Борисов криел Цветан Василев от Пеевски в дома си (ВИДЕО)

"Такива приятели вие нямате. Цецо Василев няма. Аз съм го виждал - идвал ми е в къщата, през гаража влиза, горе се кри по таваните, че Пеевски го гонеше. Аз го укривах като ятак". Това разказа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с приятелството си с бившия британски премиер Дейвид Камерън, с когото още веднъж каза, че е разговарял за сваляне на санкциите срещу всички българи.

"Говорих с Дейвид Камерън. В британско посолство в присъствието на британския посланик съм разговарял 40 минути по тези теми, свързани с "Магнитски" и санкциите за всички българи, включително и за Румен Овчаров", каза още Борисов. На въпрос дали тогава твърди, че британското посолство лъже предвид позицията му, че искане за сваляне на санкции не е подавано, както и че за падане на санкции не се предвиждат преговори, Борисов каза: "Не казвам, че лъже, сега има нов посланик, може да не знае". ОЩЕ: Британското посолство отвърна иронично-поучително на Борисов за санкциите срещу Пеевски

Той посочи, че е щял да води преговори, ако е бил министър-председател. "Когато ме поканят мои приятели на обяд, те се интересуват за всичко, което става в България и аз разговарям по тези теми", добави още Борисов. 

Бюджетът и тристранката

Лидерът на ГЕРБ коментира и липсата на Национален съвет за тристранно сътрудничество. "Тристранката не е задължителна, но аз мога да ви отговоря, че при мен винаги имаше тристранки, при мен работехме през цялата година с тристранките. Балансирах бизнеса и синдикатите, затова виждате, че идват в централата на ГЕРБ", каза Борисов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той заяви, че им отговаря, че когато не е овластен и има само 6 депутати, не може да си налага волята. ОЩЕ: Асоциацията на работодателите с остра позиция заради проектобюджета за догодина

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бойко Борисов ГЕРБ Цветан Василев Магнитски санкции закон Магнитски
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес