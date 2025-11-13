През гаража - та чак до тавана: Борисов криел Цветан Василев от Пеевски в дома си (ВИДЕО)

"Такива приятели вие нямате. Цецо Василев няма. Аз съм го виждал - идвал ми е в къщата, през гаража влиза, горе се кри по таваните, че Пеевски го гонеше. Аз го укривах като ятак". Това разказа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с приятелството си с бившия британски премиер Дейвид Камерън, с когото още веднъж каза, че е разговарял за сваляне на санкциите срещу всички българи.

"Говорих с Дейвид Камерън. В британско посолство в присъствието на британския посланик съм разговарял 40 минути по тези теми, свързани с "Магнитски" и санкциите за всички българи, включително и за Румен Овчаров", каза още Борисов. На въпрос дали тогава твърди, че британското посолство лъже предвид позицията му, че искане за сваляне на санкции не е подавано, както и че за падане на санкции не се предвиждат преговори, Борисов каза: "Не казвам, че лъже, сега има нов посланик, може да не знае". ОЩЕ: Британското посолство отвърна иронично-поучително на Борисов за санкциите срещу Пеевски

Той посочи, че е щял да води преговори, ако е бил министър-председател. "Когато ме поканят мои приятели на обяд, те се интересуват за всичко, което става в България и аз разговарям по тези теми", добави още Борисов.

Бюджетът и тристранката

Лидерът на ГЕРБ коментира и липсата на Национален съвет за тристранно сътрудничество. "Тристранката не е задължителна, но аз мога да ви отговоря, че при мен винаги имаше тристранки, при мен работехме през цялата година с тристранките. Балансирах бизнеса и синдикатите, затова виждате, че идват в централата на ГЕРБ", каза Борисов.

Той заяви, че им отговаря, че когато не е овластен и има само 6 депутати, не може да си налага волята. ОЩЕ: Асоциацията на работодателите с остра позиция заради проектобюджета за догодина