Правителството на Гюров:

Президентът Йотова: Подписването на споразумението в Киев е неадекватно

31 март 2026, 19:43 часа
Снимка: БГНЕС
Президентът на България Илияна Йотова не е била информирана за визитата на служебния премиер Андрей Гюров в Киев и за подписването на 10-годишното споразумение, което предвижда и съвместно производство в отбранителния сектор между двете държави. Йотова определи действията на кабинета като недопустимо нарушение на диалога между институциите и липса на институционално възпитание. Текстът на споразумението е получен едва днес на "Дондуков" 2.

"Подписването на това споразумение е неадекватно. Един служебен кабинет е с много малък хоризонт. Не може да го изпълни със съдържание или да направи каквото и да било.Аз се учудвам как много бързо и лесно се подписват международни споразумения , при това за доста дълъг срок от време, това е обратно пропорционално на бързината, с коята се взимат необходимите мерки в страната. До този момент ако се изключи тази малка първа стъпка за директните помощи останалото е само обещания и не бих казала, че са твърде адекватни мерките, които се предлагат, ако въобще те някога проработят", каза Илияна Йотова.

Президентът уточни, че до този момент премиерът не е потърсил контакт с нея, а текстът на споразумението е получила едва днес по настояване на президентската институция. Още вчера позвъних на Андрей Гюров, но не можахме да осъществим връзка по чисто технологични причини, посочи президентът. Тя отбеляза, че в днешен телефонен разговор е предупредила служебния министър-председател, че реакцията й ще бъде изключително остра, защото не смята за редно да се предпоставят толкова важни въпроси.

Подписаното споразумение е изключително слаб и остарял документ, който не отчита обективните обстоятелства и развоя на войната в Украйна, не съдържа нищо за интересите на българската отбранителна промишленост, заяви държавният глава. Илияна Йотова посочи, че текстът е прекалено общ, не съдържа финансови ангажименти и не обвързва България. „Според мен това е по-скоро политически акт, слабо замислен и слабо изпълнен“, посочи още президентът.

За мерките срещу кризата с горивата

По отношение на мерките, които правителството обяви заради ръста на цените във връзка с кризата в Близкия изток, държавният глава подчерта, че само директните помощи са малка първа стъпка, а останалото е само обещание. „Бързината, с която се подписват от кабинета международни споразумения, е обратно пропорционална на бързината, с която се взимат необходимите мерки. А те не бих казала, че са адекватни, ако въобще някога проработят“, заяви Илияна Йотова.

Президентът припомни, че когато е назначила служебното правителство, е поставила две задачи - провеждането на добре подготвени, прозрачни и честни избори и адекватни икономически и социални мерки за българските граждани.

 „Войната в Близкия изток направи така, че има още една голяма отговорност на правителството - сигурността на българските граждани“, заяви още държавният глава и призова енергията и усилията да съсредоточат в тази посока.

Елин Димитров Отговорен редактор
