Президентът каза кога ще връчи мандата на ПП-ДБ

Президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" утре (14 януари) съобщиха от пресслужбата на държавния глава. От ПП-ДБ вече заявиха, че ще върнат мандата незабавно. Съгласно Конституцията той ще бъде връчен на кандидат за министър-председател, посочен от коалицията.

В понеделник първата по численост парламентарна сила – ГЕРБ – получи мандат за съставяне на кабинет, но го върна веднага. Формацията на Бойко Борисов настоя за бързо провеждане на предсрочни парламентарни избори и предложи те да се състоят на 29 март.

Третият и последен опит за излъчване на редовно правителство президентът предоставя на парламентарна група по свой избор. До момента Румен Радев най-често е посочвал БСП, а в други случаи – и Има такъв народ. Двете формации са участвали в управление с ГЕРБ, при неофициално, но съществено партньорство с "ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.