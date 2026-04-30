Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Прогресивна България": Хората ни дадоха власт, за да спрем порочния модел на сглобките (ВИДЕО)

30 април 2026, 10:48 часа 228 прочитания 0 коментара
Снимка: личен архив/ЕП
Остри послания, заявка за разрив с досегашния модел и предупреждение за тежък сблъсък с "завладяната държава" белязаха първото изказване на "Прогресивна България" в новия парламент. От трибуната на 52-рото Народно събрание Петър Витанов очерта амбициите на формацията и очакванията към новото мнозинство, което получи силен обществен мандат.

Заседанието започна малко след 10:00 ч., а първа думата в пленарната зала взе най-голямата парламентарна група - тази на "Прогресивна България". Именно от нейно име Витанов направи програмно изявление, в което постави висока летва още от първия ден.

"Хората ни дадоха власт, с която да спрем порочния модел на сглобките - ние им дължим работещ парламент. Те очакват справедливост и няма да ни простят дребни сметки", заяви той и предупреди, че политическата реалност ще бъде далеч по-трудна от първоначалната еуфория след изборите.

По думите му истинското изпитание тепърва предстои. "10-дневната еуфория свърши - ще се сблъскаме със завладяната държава", каза Витанов и подчерта, че именно промяната на дълбоко вкоренените политически навици ще бъде най-трудната задача.

Като водещи приоритети на "Прогресивна България" той открои приемането на нов държавен бюджет и стартирането на "оздравителни действия" в съдебната система. Според него именно съдебната реформа изисква широк политически консенсус, ако страната иска да излезе от дългогодишния цикъл на зависимости и компромиси.

Витанов се обърна директно към избирателите на формацията, като заяви, че те са дали шанс България да бъде изведена "от порочния кръг на сглобките и моралните компромиси". В същото време отправи предупреждение и към собствените си съпартийци, че ще има опити за вътрешно разцепление, зад които стоят интересите на олигархични кръгове.

В изказването си той направи заявка за по-различен политически тон, като подчерта, че формацията няма да отговаря на агресията с агресия и на обидите с обиди, въпреки очакваното напрежение.

Не липсваха и остри критики към опонентите. Витанов отхвърли обвиненията, че "Прогресивна България" може да отклони страната от европейския ѝ курс, като ги определи като "оправдание за политическото съществуване" на противниците на формацията. В същото време подчерта, че Европейският съюз не е безгрешен и също подлежи на критичен прочит.

Формацията атакува и предишното управление на ГЕРБ и "Продължаваме промяната - Демократична България", подкрепено от ДПС, обвинявайки го, че е "съсипало Конституцията" чрез промените от края на 2023 г., свързани с назначаването на служебни кабинети. От "Прогресивна България" заявиха намерение да възстановят функционалността на основния закон.

В заключение Витанов очерта амбициозна цел пред новия парламент - да се превърне в двигател на дълго отлагания преход от олигархичен модел към "пълноценна европейска демокрация", каквато според него българските граждани ясно са поискали с гласа си.

Ивайло Анев Отговорен редактор
Петър Витанов Прогресивна България 52 Народно събрание
Още от Политика
Интересно от мрежата
