Човек на Радев откри 52-ото Народно събрание. Един депутат не се регистрира (ВИДЕО)

Най-възрастният депутат – Румен Миланов от "Прогресивна България", откри 52-ото Народно събрание. Регистрираха се 239 народни представители, като липсваше един депутат от ГЕРБ. Миланов обяви за "голямо изпитание и още по-голяма отговорност" пълното мнозинство на "Прогресивна България."

"Хората искат дела, ред, стабилност и ясни решения, които да се усещат в живота им. Да върнем смисъла на понятията чест, достойнство, почтеност и родолюбие с последоватена работа и уважение към хората. Пред нас стоят две ясни задачи: Да върнем силата на закона и да съхраним мира. Нямаме право на грешки", каза той.

Клетва и демонстрация от "Възраждане"

След това присъстващите в залата положиха клетва.

Те се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа.

След това депутатите подписаха клетвените листове.

В пленарната зала прозвуча химнът на Република България и химнът на Европа. По традиция - депутатите от проруската партия "Възраждане" седнаха на местата си, докато в залата звучеше химнът на Европа.