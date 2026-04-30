Човек на Радев откри 52-ото Народно събрание. Един депутат не се регистрира (ВИДЕО)

30 април 2026, 10:08 часа 965 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Най-възрастният депутат – Румен Миланов от "Прогресивна България", откри 52-ото Народно събрание. Регистрираха се 239 народни представители, като липсваше един депутат от ГЕРБ. Миланов обяви за "голямо изпитание и още по-голяма отговорност" пълното мнозинство на "Прогресивна България."

 "Хората искат дела, ред, стабилност и ясни решения, които да се усещат в живота им. Да върнем смисъла на понятията чест, достойнство, почтеност и родолюбие с последоватена работа и уважение към хората. Пред нас стоят две ясни задачи: Да върнем силата на закона и да съхраним мира. Нямаме право на грешки", каза той.

Клетва и демонстрация от "Възраждане"

След това присъстващите в залата положиха клетва. 

Те се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа.

След това депутатите подписаха клетвените листове. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В пленарната зала прозвуча химнът на Република България и химнът на Европа. По традиция - депутатите от проруската партия "Възраждане" седнаха на местата си, докато в залата звучеше химнът на Европа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев Отговорен редактор
Румен Миланов Прогресивна България 52 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес