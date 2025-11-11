Любопитно:

Радев да свика КСНС за "Лукойл": Бивш министър на ГЕРБ за кризите във властта

11 ноември 2025, 08:30 часа 363 прочитания 0 коментара
Едно от големите изпитания за правителството ще е „Лукойл“. Президентът Румен Радев в настоящата ситуация мълчи, макар че може да свика Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС), а отделни страни могат да постигнат общо съгласие. Това заяви бившият министър на вътрешните работи и бивш посланик на България в Израел Румяна Бъчварова пред bTV. 

Кои са кризите пред властта?

Тя обясни, че не трябва да се подценяват усилията на правителството по казуса „Лукойл“. Става въпрос за геополитическо решение, което трябва да бъде постигнато, посочи Бъчварова. Опасността от това да осъмнем от липса на решения за рафинерията в Бургас след 21 ноември е голяма, предупреди бившият вътрешен министър.

Нейният опасения е, че управляващите не си дават сметка затова, което се случва в обществото. По темата „Лукойл“ се трупа напрежение, което може да създаде една опасна ситуация в момент, в който България приема еврото и влиза в еврозоната, изтъкна Бъчварова.

Тя добави, че „Лукойл“ в момента се явява криза в управлението на държавата.

Румяна Бъчварова коментира Бюджет 2026. „Този бюджет се води по счетоводната логика, а не по логиката на добрите политически решения. Това е големият дефицит в управлението“, посочи тя. Твърдата позиция, която държи правителството е нещо ново, в което ГЕРБ управлява. Тази твърдост не е от мандатоносителя, а от други фактори извън правителството, предполага Бъчварова.

Тя призова управляващите да дадат обяснение за Бюджет 2026 и кой го е писал. „Очакваме отговори за бюджета, защото всичко това явно е продиктувано от четвъртия партньор във властта – ДПС-Ново начало“, добави Румяна Бъчварова. Тя посочи, че в момента се дават пари на калпак от бюджета, а от това нямало да има никакъв ефект.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
