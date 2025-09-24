Радев: Япония е приоритетен партньор и приятел на България в региона на Източна Азия

Япония е приоритетен партньор и приятел на България в Източна Азия, заяви президентът Румен Радев на срещата си днес с парламентарния заместник-министър на отбраната на Япония Йозо Канеко, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В срещата участва и посланикът на Япония в България Хисаши Мичигами. Радев открои дългогодишното приятелство между двете страни, което се основава на взаимно уважение, за което допринася и доверието в двустранния политически диалог на най-високо равнище, се посочва още в съобщението.

Общата позиция на двамата е била, че подписаната през май в Токио Декларация за издигане на двустранните отношения между България и Япония на ниво стратегическо партньорство от президента Румен Радев и японския министър-председател Шигеру Ишиба създава множество перспективи за задълбочаване на двустранното сътрудничество, включително в сферата на отбраната и сигурността.

Като перспективни сфери на двустранното партньорство в областта на отбраната и сигурността са били отбелязани военното обучение и образование, управлението на кризи, обмяната на опит при справянето с последствията от бедствия и аварии, киберсигурността и сътрудничеството в разработването и прилагането на съвременни отбранителни технологии. Държавният глава е припомнил, че в София се намира Център за върхови постижения за управление на кризи и реакция при бедствия на НАТО, което също разкрива възможности за обмяна на опит и съвместно обучение.

Канеко посочил, че предстои да бъде поканен курсант от Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ във Варна за участие в курс на обучение в Япония. Йозо Канеко припомнил и че Румен Радев е първият чуждестранен държавен глава, който е посетил военновъздушната база „Хякури“ по време на официалната му визита в Япония през май тази година.

По време на срещата са били обсъдени въпроси, свързани с влошаващата се среда за сигурност в глобален план и бе изразена обща позиция, че това засилва необходимостта от последващо задълбочаване на партньорството в сферата на отбраната и сигурността.

Румен Радев поздрави японската делегация с успешното домакинството на Япония на ЕКСПО Осака 2025. Президентът изрази и признателността си за възможността страната ни да представи своите постижения в областта на високите технологии и изкуствения интелект по време на световното изложение, се казва още в съобщението. България и Япония са обединени от споделени демократични ценности, стремеж към мир и уважение към международния ред, основан на правила, заяви и министърът на отбраната Атанас Запрянов на срещата си днес с Йозо Канеко.

