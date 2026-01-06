Радев: Моята партия явно вече съществува, но къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет?

"Партиите са още в почивка, но възнамерявам възможно най-скоро да връча първия проучвателен мандат. Както видяхте и от консултациите, партиите ясно заявиха, че не виждат живот в 51-ото Народно събрание, но и поеха ангажимент за законодателни промени с цел да се повиши доверието в изборния процес и да се намали до максимум субективизма в броенето и отчитането на гласовете. Надявам се да спазят това обещание, защото няма много време за тези промени. Възможно е 100% машинно гласуване с електронно отчитане на гласовете, но задължително ръчно преброяване на разписките".

Това заяви президентът Румен Радев след освещаването на бойните знамена пред храм паметника "Александър Невски" по повод 6 януари - Богоявление. Той коментира старта на политическата 2026-а година с призив за масово гласуване на предстоящите предсрочни парламентарни избори, за да се снижи до минимум корпоративният, купеният и принудителният вот.

Още: Президентът в новогодишната си реч: Роди се народен консенсус срещу мафията

На въпрос за предстоящия край на мандата на президентската двойка Радев-Йотова през есента на 2026 г., държавният глава подчерта: "Ние сме избрани да обединяваме българските граждани, а не да обединяваме партиите. Моята партия явно вече съществува, след като нашите опоненти не спират да я говорят. По-належащият въпрос е къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет?"

Още: 70% избирателна активност, ако вота бе днес. Всеки втори българин вижда манипулации в хартиените бюлетини

Венецуела

Относно напрежението отвъд океана по оста САЩ - Венецуела и ареста на диктатора Николас Мадуро, българският президент коментира: "Управляващите положиха неистови усилия за тази една година да ограничат международните прояви и правомощия на президентската институция, но сега странно при такава голяма активност те странно мълчат. Правителството, което по Конституция ръководи и изпълнява външната политика, не смее нито да я зявява, нито да я формулира дори", обърна внимание той.

По самия въпрос, Радев бе лаконичен: "Венецуела е пореден епизод от разграждането на международния правен ред. Натрупаха се прецеденти, които засилват националната сигурност на всяка една страна. Това означава, че трябва да укрепваме отбранителните си способности. Ние сме свидетели на правото на силата, което носи рискове пред международната сигурност".

Още: Хартия, машина, честен вот: Ивилина Алексиева с експертни предложения за Изборния кодекс (ВИДЕО)