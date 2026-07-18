Изключителни, вечни, обичани: The Cure откриха първото издание на PHILLGOOD

Новият фестивал на България - PHILLGOOD, вече е факт, а първият ден доказа, че музиката е непреходна страст, любов и безкрайна вибрираща емоция. На Гребната база в Пловдив отново стана шарено, шумно и щастливо, както сме свикнали да бъде от много години покрай другия любим фестивал Hills of Rock.

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И ако денят се познава от сутринта, то за PHILLGOOD стана ясно, че ще бъде сериозно събитие още от 17:30 ч., когато медиите имаха възможност да се срещнат с група КЛАС и да поговорят с тях в новата специално обособена press зона. С група КЛАС дадохме старт на фестивала, а най-хубавото е, че финалът също бе поставен от тях, но за това ще стане дума по-късно.

PHILLGOOD all the time!

Just Mustard, фотограф: Цветан Узунов

Вратите бяха официално отворени, шарената публика нахлу и започна да изпълва фестивалната зона, а в 18 ч. официално откриха Just Mustard на основната сцена. Паралелно с тях на PHILLRAVE сцената старт даде ISON, а малко след това ALI забиха на PHILLCOOL.

ALI, фотограф: Цветан Узунов

Тази сцена познаваме добре от всички издания на Hills of Rock. С облекчение установихме, че част от пространството пред нея бе покрито и така бе намалена прашната пелена, която неизменно ни "завиваше" години наред. Уви, останалата непокрита част, макар и сравнително малка, все пак ни достави познатата прашна доза. Надяваме се занапред и това да бъде взето под внимание.

The Subways, фотограф: Цветан Узунов

На основната сцена втори се качиха The Subways и натиснаха някакво скрито "копче" СТАРТ в публиката. Танци, скачане, викане, безразсъдно куфеене - така можем да опишем сета на групата, а великолепната басистка Шарлот Купър ни накара да крещим от кеф. Вокалът Били Лун пък направи рисков стейдждайв, който в крайна сметка завърши благополучно и без сериозни контузии.

Паралелно на другите сцени видяхме Bulgarian Cartrader и впечатляващия Perturbator, както и Erol Arkan и Acid Arab, чиято публика изпълни пространството пред сцената с безкрайни танци и щастливо настроение.

Wolf Alice, фотограф: Цветан Узунов

В 21 ч. Wolf Alice започнаха своя сет с приковаващата всички погледи Ели Розуел, която ни хвана в нежната си прегръдка и не ни пусна до последното парче. А след тях голямото чакане приключи.

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Дойде време за историческия първи концерт на култовите The Cure в България. Събитие, чакано от мнозина едва ли не цял живот. За други пък това беше любопитна среща с група "от едно време", вдъхновила огромна част от големите музикални звезди по света и у нас. The Cure отново ни припомниха, че годините нямат никакво значение, защото музиката им е вечна. Макар и леко позакъснели с идването си на българска земя, Робърт Смит и музикантите около него ни се "реваншираха" с блестящо изпълнение и емоционална искреност, продължила над два часа.

Фотограф: Цветан Узунов

След тях бе време отново за група КЛАС на сцена PHILLCOOL. След The Cure, българската легендарна банда с техните вечно любими песни се превърна в перфектния финал на вечерта. Защото, както се чу на няколко пъти сред публиката, "група КЛАС са класа!".

Време е за втория ден на фестивала PHILLGOOD, когато ни чакат още вълнуващи музикални срещи. Ще се видим на Гребната база!