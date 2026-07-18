Въпреки че бяхме заринати: Криза с боклука няма, а имаше "само грозни гледки", каза Терзиев, който си пожела боклукът вече да не му е тема

Кризата с боклука скоро няма да бъде решена. Криза няма, но имаше предизвикателства имаше по отношение на подписването на договорите със сметопочистващите фирми. В столичните квартали „Слатина“, „Изгрев“ и „Подуяне“ сме близо до това да няма проблеми със сметосъбирането. Общинската фирма „Софекострой“ се справя много добре с почистването на „Люлин“ и „Красно село“. Това заяви кметът на София Васил Терзиев пред Нова телевизия. Още: След пожара в "Екобулпак": София увеличава капацитета за рециклиране

По думите му предизвикателства има, а Столична община става все по-добра и ги решава.

„За криза с боклука не можем да говорим. Имаше грозни гледки, гражданите трябва да се успокоят и да не ни бъде тема повече“, надява се Терзиев.

София да изглежда като аптечка

Снимка: БГНЕС

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Той се надява до края на мандата му София да изглежда като „аптечка“.

От думите на Терзиев стана ясно, че през август месец бул. „Цар Освободител“ в столицата ще стане пешеходна зона.

Терзиев коментира и проблема с приема в детските градини в София. „Ключово е, че сведохме почти до нула достъпът до места за първа градинска група. Предизвикателството не е само с наличието на места за детските градини и яслите, а проблем остава и намирането на медицински сестри. Системата на детските градини ще бъде подредена“, увери кметът на София.

За него реалният недостиг в системата като места е от порядъка на 2500-3000 места и то точно в определени райони. „До края на мандата ще има значителен напредък по приемането на децата в детските градини“, успокои столичният кмет.

Той добави, че предстои 10 нови детски градини да бъдат довършени скоро. „Ще постигнем почти пълен успех до края на мандата – 2028 г. да няма оставено нито едно дете извън детска градина“, обеща Васил Терзиев.

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