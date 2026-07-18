ГЕРБ са виновни за високите цени на пазара: Министър Пламен Абровски обяви още, че "Кошницата с грижа" се разширява

„ГЕРБ допусна свръхконцентрация на пазара в ръста на цените на млякото и млечните продукти. Няма как да се случи нещо случайно и нехайно, защото в момента нито е модерно, нито е евтино на пазара“. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Пламен Абровски пред Нова телевизия. Абровски призова Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) и по-конкретно Радомир Чолаков, като заместник-председател на КЗК да каже защо се е стигнало до тази свръхконцентрация на пазара. Още: Фалшиво масло за всички нас: Земеделският министър пак не каза колко е заловено при знаков случай

Земеделският министър алармира още, че има конкретни данни за саламурено сирене, което се произвежда навън и се внася като българско. „Потребителите първо трябва да знаят какво купуват и да купуват качествена храна. Когато хората ядат некачествена храна, тровят организма си. Всичко тръгва с храната“, подчерта министър Абровски.

"Кошницата с грижа" - само началото

Снимка: БГНЕС

Още: Пламен Абровски: Ако има нарушения по "Кошница с грижа", държавата ще реагира безкомпромисно

Той коментира и „Кошницата с грижа“ на премиера Румен Радев. „Кошницата с грижа направи един месец и няколко дни. Това е една прекрасна инициатива и е само началото“, загатна Абровски, който отрече инициативата да има нещо общо с „Магазин за хората“.

Министърът уточни, че се правят проверки на големите магазини както в София, така и в страната дали спазват инициативата на министър-председателя. 13 вериги прилагат „Кошница с грижа“, отчете Абровски. Предстоят срещи и разговори с всяка една от тези търговски вериги, за да се види къде може да бъде надградено и да бъдат добавени повече продукти, които са български.

Той обясни, че земеделието не е онази романтика, за която поколението българи ходиха ваканцията на село, а сега земеделието се превърна в бизнес. Държавата е създала всички видове финансови механизми, а въпросът е да бъде намерен пазар за земеделието, добави Абровски, като уточни, че българският потребител е изключително консервативен на пазара.

Според него проблемът не е с големите земеделски производители, а с малките земеделски производители.

Още: Министър Абровски заплаши с проверки при злоупотреби с "Кошница с грижа"