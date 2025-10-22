Радев спря с вето два закона, отнемащи му влиянието в разузнаването и подслушването

Президентът Румен Радев наложи вето на два закона, с които управляващото мнозинство от ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и "ДПС - Ново начало" се опитва да ограничи ролята му при назначаването на ръководителите на специалните служби. След като преди седмица върна за ново обсъждане промените в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), днес държавният глава блокира и измененията в законите за Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) и за специалните разузнавателни средства.

Общият мотив и в трите закона е промяната на процедурата по назначаване на шефовете на ДАНС, ДАР и Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО). Вместо да се избират с указ на президента след предложение на Министерския съвет, мнозинството предвижда те да бъдат назначавани от парламента по предложение на правителството. Народното събрание все още не е гласувало повторно първото президентско вето. Още: Рунд пореден: Радев с вето срещу отнетите му правомощия за ДАНС

Сега трите закона ще бъдат върнати за разглеждане първо в съответните парламентарни комисии, а след това и в пленарна зала. За да бъдат окончателно приети, е необходимо отново да получат подкрепата на поне 121 народни представители. След това президентът е длъжен да ги обнародва в 7-дневен срок.

Ограничението на правомощията на президента

Реформата беше предприета след като на 17 септември президентът Радев отказа да подпише указ за назначаването на предложения от правителството Деньо Денев за постоянен председател на ДАНС. Само няколко часа след отказа управляващите внесоха законопроектите в деловодството на парламента, а на следващия ден те бяха одобрени от парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност.

Деньо Денев е изпълняващ длъжността председател на ДАНС, след като досегашният ръководител Пламен Тончев напусна, за да оглави Комисията по досиетата. Кабинетът на премиера Росен Желязков го номинира за титуляр на поста. На 13 август, малко преди заседание на Министерския съвет, премиерът обвини президента, че "блокира ключови назначения", и го предупреди, че ще му бъдат ограничени правомощията. Още: С гласовете на Пеевски беше преизбран човекът, който трябва да контролира подслушването

В края на август Румен Радев обяви, че в ДАНС "върви брутална чистка" и че агенцията се превръща в инструмент за натиск в полза на "санкционирани за корупция лица" – явна препратка към лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.