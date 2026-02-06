Религия в училище от 15 септември: "Възраждане" входираха промяната в НС

Оставката на Румен Радев:

06 февруари 2026, 9:38 часа 299 прочитания 0 коментара
Групата на "Възраждане" е внесла в парламентарното деловодство законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, с който да се заложи изучаването на предмета "Добродетели и религии" от началото на новата учебна година.

Даниел Проданов, който е заместник-председател на Комисията по образование и наука в 51-ото Народно събрание, е автор на предложението.

От "Възраждане" са недоволни заради бездействието по темата, тъй като преди депутатите да излязат ваканция тези промени бяха обсъждани и одобрени на редица работни групи в комисията, но като част от планирани много по-мащабни изменения в образователния закон.

Предложението - от 15 септември децата в 1 клас да учат религия

От партията обаче отбелязват, че след оставката на кабинета Желязков Комисията не е заседавала нито веднъж.

По думите на Проданов няма никакъв проблем в рамките на оставащото време до изборите предметът "Добродетели и религии" да бъде одобрен на първо и второ четене, с което да залегне в учебната програма за 1 клас за учебната 2026/2027 година.

За да стане това възможно, народният представител от Стара Загора ще поиска от председателя на Народното събрание Рая Назарян да свика заседание на Комисията по образование и наука идната седмица, тъй като тя остана без председател след като проф. Андрей Чорбанов напусна парламентарната група на "Има такъв народ".

От "Възраждане" цитират в мотивите към законопроекта "конституционната роля на православието като традиционно вероизповедание у нас".

Според предложените промени ще има възможност родителите да предпочетат програма без елементи на конфесионално обучение, акцентираща повече върху добродетелите.

Недоволството срещу изучаването на религия

Още след първото предложение в българските училища да се изучава религия, в обществото избухна недоволство.

През миналата година се проведоха редица протести срещу решението на МОН.През септември се проведе протест под надслов "Училището не е църква, нито джамия". Преди това - през май, в София се проведоха 2 идентични протести по същата тема.

"Протестираме за по-качествено образование и за да кажем на МОН, че не може да прави еднолични решения", каза Христо Георгиев - организатор на протеста.

"Така и не получихме отговор на ключовите си въпроси какво, кой и как ще преподава. Как ще се случва организацията, така че действително да има свободен избор за децата. Този предмет рискува разделение, от най-ранна възраст, но най-вече, ако си говорим за вероучение, мястото му не е в училище. Ако си говорим със запознаване с религиите, те и в момента присъстват в програмата. Ако си говорим за възпитание, то не се случва с един учебен час, а с промяна на цялостната атмосфера в училище", категорична бе Ирина Манушева.

