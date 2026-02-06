Спорт:

Интензивен трафик към Турция: Обстановката по границите ни

06 февруари 2026, 9:16 часа 437 прочитания 0 коментара
Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщи на сайта си Главната дирекция „Гранична полиция“ по данни към 06:00 часа, цитирани от БТА. На всички гранични пунктове с Република Северна Македония и Сърбия преминаването се осъществява нормално

От 20 януари  през граничния преход „Рудозем“ на границата с Гърция преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. На граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“  преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични пунктове, допълват от „Гранична полиция“. 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
