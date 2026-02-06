HUAWEI Mate X7 – множеството таланти на един сгъваем телефон

Сегментът на сгъваеми смартфони продължава да е нажежен до червено и топ производителите се борят с всички възможни технологични средства за вниманието и парите на потребителите. HUAWEI неизменно е в авангарда на тази борба, а конкретното „оръжие“ е новият Mate X7, който идва с куп подобрения спрямо предишния модел и затвърждава лидерските амбиции на производителя.

Дизайнът на HUAWEI Mate X7 рафинира този на предшественика му, като запазва стилното тяло съставено от два панела със заоблени страници с корпус изработен от здрава алуминиева сплав, гръб облечен в изкуствена кожа в два цветови варианта: черен и червен (Nebula Red), от който отличимо се подава гърбицата с камерите. Смартфонът тежи 235 грама и се усеща солидно в ръката, а споменатата кожа не позволява да се изплъзва лесно от пръстите. В затворено състояние е с дебелина на корпуса от 9,5мм (без издатината с камери), а когато се отвори е едва 4,5мм. Външният екран е с размер 6,49 инча, разделителна способност от 2444х1080 пиксела и яркост до 3000 нита. Изработен е от ултраиздръжлив Kunlun Crystal Armor Glass, проектиран да предпазва дисплея от натоварванията на ежедневната употреба и ефективно да осигурява защита от надрасквания, удари и случайни изпускания. Когато разтворим смартфона, пред нас се открива 8-инчов екран с яркост до 2500 нита и 2416х2210 пиксела разделителна способност. При него е използвана 3-слойна композитна структура, която осигурява по-добра издръжливост с 20% на удар и 100% при сгъване спрямо HUAWEI Mate X6.

Сгъвката на екрана остава съвсем леко видима и също толкова леко осезаема, когато прокарвам пръст по него докато навигирам в меню или приложение. И двата екрана поддържат променлива честота от 1 до 120 Hz. Тялото покрива високите стандарти за устойчивост на прах и вода IP58/IP59 и дори непредвидено изпускане в басейна няма да му навреди. HUAWEI Mate X7 идва на българския пазар с 16 GB RAM и 512 GB място за съхранение на приложения и данни. Батерията е с капацитет 5300mAh, може да се зарежда с до 66W по кабел или до 50W безжично. Докато беше у мен HUAWEI Mate X7 спокойно издържаше ден до ден и половина в тестов режим или с други думи обилно цъкане, снимане, изпробване на различни приложения и игри.

Пантата може да бъде слабото звено в един сгъваем смартфон и инженерите на HUAWEI полагат постоянни усилия да я подобрят. В HUAWEI Mate X7 тя е изработена от подсилена стомана, като освен още по-здрава е и с подобрени експлоатационни свойства – в прибрано положение телефонът е плътно затворен и без никакъв луфт, необходимо е премерено усилие за да бъде открехнат с една ръка, а самото движение на пантата е стегнато и при разгъване запазва зададената позиция, така че сам той да си е опора. Когато е разгънат до край е абсолютно плосък.

Десният корпус на телефона (или долната половина в сгънато положение) побира повечето елементи за взаимодействие – бутони за активиране и увеличаване/намаляване на звука, слот за SIM карта, USB-C вход и долния говорител. На левия (горния) корпус, освен външния екран, е горният говорител и микрофон в долната част. Двата говорителя предоставят силен и ясен звук, без особени изкривявания дори и при увеличение до край.

Най-забележимата черта на устройството обаче са 3-те интегрирани в телефона камери. Издатината, в която са побрани, стърчи като вулканичен остров насред океан, но качествените оптика и сензори изискват своето, още повече когато не се правят компромиси с резултатите, а даже напротив – камерите в HUAWEI Mate X7 не отстъпват по нищо на „традиционни“ телефони, чийто корпус е с единствен екран и повече физическо пространство за сензори и обективи. Основната камера е 50-мегапикселова с 1/1,28-инчов сензор и променлива бленда f/1,49-f/4. Следва телефото/макро камера с 3,5-кратно приближение (сравнено с основната), 50МП сензор и бленда f/2,2. Третата камера е 40МП, широкоъгълна и също с бленда f/2,2. Работата на камерите се допълва от спектрален сензор Ultra Chroma Gen 2, отговорен за максимално прецизно предаване на цветовете – функция, която е основна за кадрите заснети с HUAWEI Xmage.

Резултатите, изразени в снимки, са впечатляващи – основната камера е с достатъчно голям сензор, за да може да направи кадри със завидна детайлност, широк динамичен диапазон и най-важното – истински, точно предадени цветове. Блендата се затваря до f/4.0 в 10 стъпки, което позволява много добър контрол на светлината и силно предимство при ярки сцени. HUAWEI наблягат на цветове, които са максимално близки до това, което виждат очите ни (True to life colours, както те го наричат), за което всъщност помага и Ultra Chrome сензорът. Според производителя, точността на цветовете е подобрена с 44% спрямо HUAWEI Mate X6. Моите наблюдения потвърждават това – цветовете са точно предадени без излишна сатурация и без изкривяване, което е идеална основа в случай, че искам да обработвам снимките преди те да бъдат публикувани. Повечето хора няма да прибегнат до такава обработка и ще имат кадри максимално близки до преживяните от тях моменти. Впечатляваща е и възможността на HUAWEI Mate X7 да прави отлични кадри в нощен режим, отново с добра детайлност, но и с ниски нива на шум и точно предадени цветове.

Телефото камерата също се справя чудесно – снимките тук също са детайлни, шумът е добре контролиран, цветовете – точни и истински. Усеща се малко по-силна софтуерна обработка, най-вече в изострянето на изображенеито, без да е прекалено и дразнещо. Тази камера може да се използва и за чудесни макро кадри, като минималното фокусно разстояние е едва 5 см. Важна за мен е и широкоъгълната камера, подтикваща към по-различни и интересни кадри и нейното качество също е на ниво, със същите добре предадени цветове и детайлност, много добър контрол на шума и детайлни, ясни нощни снимки.

Във видео отношение, всичките 3 камери могат да снимат 4К видео с до 60 кадъра в секунда, с много добри резултати. Клиповете са детайлни, с точно предадени цветове, а стабилизацията също върши много добре работата си и изображението е идеално. Хареса ми възможността да използвам някоя от камерите, когато смартфонът е отворен и външният екран е обърнат към мен и виждам заснетото точно както със селфи камерите. Това ще е идеална функция за всички, които искат да влогват с телефона, но с максимално добро качество. Иначе, HUAWEI Mate X7 има и две селфи камери по 8 МП, за всеки екран по една. Качеството и цветовете и при тях са добри.

Освен за снимки обаче, смартфонът ежедневно се използва и за куп други задачи и тук е ролята на операционната му система и съвместимостта му с различни приложения. HUAWEI Mate X7 идва с ЕМUI 15, оптимизирана за работа с големия екран, когато той е в употреба, и с множество удобни функции, присъщи за съвременните телефони. Впечатление ми направи възможността с една настройка да поставя всяко приложение в тих режим, за по-малко разсейване, както и режимът „електронна книга“, който превключва екрана в сива гама и по-топла подсветка. Големият екран позволява и пълноценна многозадачност, като може да разположите две активни приложения едно до друго, да оразмерявате прозорците им и други подобни.

Снимка: Ралица Георгиева

Съвместимостта с различни приложения също е много добра – ако нещо не е налично в HUAWEI AppGallery, потърсих го с GBox – виртуализирана среда, която позволява инсталиране на болшинството приложения от Google Store. Нямах проблеми с почти нищо, което опитах да инсталирам – от браузъри, през Google приложения, шопинг приложения, игри, социални мрежи. Централният процесор също се представя добре, всички приложения работеха гладко и без накъсване, изчислителната мощ е достатъчна за ежедневните нужди на телефон от висок клас.

HUAWEI Mate X7 е стъпка напред (или даже няколко) не само в гамата на компанията, но и на пазара на сгъваеми телефони като цяло и е за онези клиенти, които обичат да са в технологичния авангард и държат на елегантността. Доброто съчетание от функционалност, здравина и издръжливост го правят идеално попадение, особено ако големият 8-инчов екран е сред важните характеристики при избор на мобилно устройство.