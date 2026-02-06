Ясно е кое е детето с издирвания Ивайло Калушев

Детето ми е с издирвания Ивайло Калушев. Това разкри спелеологът Яни Макулев в ефира на Нова телевизия. Припомняме, че мъжът се издирва заради троийното убийство в хижа на Петрохан. Той е в неизвестност, а с него има и 15-годишно момче. Бащата потвърди информацията и уточни, че не знае тяхното местонахождение. По думите му с тях е и Николай Златков, който също се издирва.

"За последно сме комуникирали на 29 януари. Тогава беше на морето. Оттам насетне следите се губят. Тримата бяха там на разходка и за гмуркане", каза бащата и добави, че телефонът на сина му е изключен. Макулев допълни, че не използва приложение за проследяване на детето, но се надява всичко да е наред.

Спелеологът обясни, че не знае къде точно се намира синът му сега, но обясни къде ориентировъчно е била базата, където са били с Калушев - в Българене.

Въпреки липсата на контакт, той изрази увереност, че детето му е добре. "Аз съм спокоен в момента, защото знам Алекс с кого се намира и съм доволен, че е в безопасност. Оставям се на вътрешния си инстинкт, като спортист и родител, но съм убеден, че до ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят', смята той.