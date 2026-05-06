Манчестър Юнайтед пръска 150 милиона, за да замени Каземиро

Откакто обяви официално, че след края на сезона напуска Манчестър Юнайтед, Каземиро играе така, сякаш иска да покаже какво ще загубят “червените дяволи“. Той почти няма слаб мач, а от трибуните на стадионите и в социалните мрежи ехтят приканвания “Още една година, Каземиро“. Но решението на бразилеца е категорично и от Манчестър Юнайтед ще трябва да се постараят, за да запълнят дупката, която ще остане след напускането му. За целта “червените“ дяволи ще развържат кесията през лятото и ще дадат поне 150 милиона за полузащитници.

Елиът Андерсън ще е голямата цел на Манчестър Юнайтед

Според “Daily Mail“ Фаворит за заместник на Каземиро е халфът на Нотингам Форест Елиът Андерсън. Той е оценяван на 80 милиона паунда, но цената му може да достигне и 100 милиона. Причините са две – огромната конкуренция от други английски грандове, най-вече от Манчестър Сити и самият факт, че той е англичанин. На Острова много ценят родните си състезатели и това може да вдигне трансферната им сума изкуствено. Резервните варианти на Манчестър Юнайтед са Сандро Тонали от Нюкасъл. Орлиен Чуамени от Реал Мадрид, Адам Уортън от Кристъл Палас и Карлос Балеба от Брайтън.

Още: Световен шампион с откровение за допинг скандала: “Мислех да се откажа! Има дни, в които нищо не се случва“

Манчестър Юнайтед може да привлече още двама полузащитници

Мануел Угарте е друг полузащитник, който може да напусне Ман Юнайтед, ако дойде подходяща оферта за него. Заместник на уругваеца би струвал около 40-50 милиона паунда, а от “Олд Трафорд“ са набелязали Матеуш Фернандеш от Уест Хям, Алекс Скот и Тайлър Адамс от Боремут. “Червените дяволи“ могат да привлекат и трети полузащитник, но той би бил опция за разширяване на състава. Според източника опция е Шей Чарлс от Саутхямптън, който би струвал около 20 милиона паунда.

Още: Манчестър Юнайтед шокира с решението да извади една от звездите си от състава по безпрецедентна причина