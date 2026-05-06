Манчестър Юнайтед пръска 150 милиона, за да замени Каземиро

06 май 2026, 11:36 часа 654 прочитания 0 коментара
Откакто обяви официално, че след края на сезона напуска Манчестър Юнайтед, Каземиро играе така, сякаш иска да покаже какво ще загубят “червените дяволи“. Той почти няма слаб мач, а от трибуните на стадионите и в социалните мрежи ехтят приканвания “Още една година, Каземиро“. Но решението на бразилеца е категорично и от Манчестър Юнайтед ще трябва да се постараят, за да запълнят дупката, която ще остане след напускането му. За целта “червените“ дяволи ще развържат кесията през лятото и ще дадат поне 150 милиона за полузащитници.

Елиът Андерсън ще е голямата цел на Манчестър Юнайтед

Според “Daily Mail“ Фаворит за заместник на Каземиро е халфът на Нотингам Форест Елиът Андерсън. Той е оценяван на 80 милиона паунда, но цената му може да достигне и 100 милиона. Причините са две – огромната конкуренция от други английски грандове, най-вече от Манчестър Сити и самият факт, че той е англичанин. На Острова много ценят родните си състезатели и това може да вдигне трансферната им сума изкуствено. Резервните варианти на Манчестър Юнайтед са Сандро Тонали от Нюкасъл. Орлиен Чуамени от Реал Мадрид, Адам Уортън от Кристъл Палас и Карлос Балеба от Брайтън.

Елиът Андерсън

Манчестър Юнайтед може да привлече още двама полузащитници

Мануел Угарте е друг полузащитник, който може да напусне Ман Юнайтед, ако дойде подходяща оферта за него. Заместник на уругваеца би струвал около 40-50 милиона паунда, а от “Олд Трафорд“ са набелязали Матеуш Фернандеш от Уест Хям, Алекс Скот и Тайлър Адамс от Боремут. “Червените дяволи“ могат да привлекат и трети полузащитник, но той би бил опция за разширяване на състава. Според източника опция е Шей Чарлс от Саутхямптън, който би струвал около 20 милиона паунда.

Николай Илиев Редактор
