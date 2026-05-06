Моделът "Радев" не съществува: Йотова обяви какво очаква от властта, но се закани и да критикува "Прогресивна България"

Румен Радев ще започне да управлява в тежък момент и "Прогресивна България" ще трябва да направи анализ на финансовото състояние на държавата. Това заяви президентът Илияна Йотова пред БНТ. Още: Президентът Йотова обяви кога ще връчи мандата за съставяне на правителство на "Прогресивна България"

По думите ѝ ще трябва да се подпомогнат най-бедните хора, най-уязвимите, бизнесът. "Аз не давам съвети, но колкото повече съюзници намерим, които могат да приемат трудните моменти, толкова по-успешни ще бъдат реформите и непопулярните решения, които ще трябва да се вземат. Правителството да започне да обяснява защо взима едно решение, а не друго", призова Йотова.

Според нея моделът "Радев" не съществува". Румен Радев е човек, който държи на думата си и има една черта - никога и никого не е оставил, защити Йотова експрезидента.

Тя се закани, че президенството ще бъде коректив и ако се наложи, ще критикува правителството.

Модернизацията на армията да продължи

Президентът коментира Деня на Българската армия - 6 май. Йотова благодари на военните, че пазят българското знаме и държавност, които са приели най-трудната и най-рисковата професия. Модернизацията на българската армия трябва да продължи, защото в момента България се намира на границата на два конфликта, отчете президентът.

"Нямаме отговорност към защитата на националната сигурност", посочи Йотова.

Според нея отговорността за армията може да бъде оправдана, когато институциите са на мястото си. "Вървим по един много верен път, но трябва още повече амбиция, отговорност и усилия", надява се президентът.

Според нея България трябва да има самочувствие, за да прави политики с европейските си партньори. "Да си член на ЕС означава да имаш свое мнение по въпросите на европейско ниво. Какво пречи да изработим консолидирано мнение и позиция за многогодишната финансова рамка на ЕС и да я представим?", запита президентът.

