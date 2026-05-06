Тайните на Амазонка: Как живеят днес изолираните племена в нея?

Дронове са заснели уникални въздушни снимки на коренното население в бразилската Амазония, което остава напълно изолирано от външния свят. Видеата показват мъже и жени, скрити под горската корона, като някои от тях се прицелват с лъкове към устройството. За това пише „Дейли Галакси“.

Изолираните племена в Амазонка

Според световната организация за правата на коренното население Survival International и Бразилската агенция за индиански въпроси (FUNAI), регионът е дом на най-малко 100 групи от неконтактни народи – най-големият брой на планетата.

Висока концентрация на такива общности се наблюдава в отдалечената долина Джавари на границата с Перу. Сред идентифицираните групи са следните.

Прочетете също: Стряскащо: Амазонските гори влизат в състояние, непознато за Земята от милиони години

Корубо: известен като „касетейрос“ поради използването на тежки дървени палки. Групата Масако се състои от приблизително 300 души, които използват гигантски ливади с дължина над четири метра.

Ава - те са номадски ловци-събирачи, чието съществуване е било застрашено от изграждането на железопътната линия и експлоатацията на мината Карахас.

Правозащитниците обясняват, че тези народи избягват мира заради предишната жестокост на чужденците, които са ги поробили. Сега най-голямата опасност за тях са често срещаните заболявания (грип или морбили), към които нямат имунитет. Според Survival International, до половината от племето може да умре в рамките на една година след първоначалния контакт.

Прочетете също: Археолози откриха гигантски сфери в джунглата на Амазонка: Това, което е вътре в тях, ги изуми

„Ако унищожите гората, ще унищожите народа ава“, споделя мъж от племето ава на име Блейд.

Най-тъжната история, според съобщенията, идва от „Човекът от ямата“ в Бразилия. Той е последният от племето си, след като фермери унищожават всичките му роднини. Мъжът е живял сам близо 30 години, избягвайки хората до последния си дъх. Той умира през 2022 г., отнасяйки тайната на името и езика си със себе си в гроба.

От 1987 г. Бразилия официално реши да не насилва дивите племена да осъществяват контакт. Вместо да се намесват в живота им, около земите им са разположени охранители, за да не допускат дървосекачи и нашественици. Подобни правила са в сила и в Индия: там островът на племето Сентинелци е напълно затворен за посетители, за да може хората да оцелеят независимо, както са правили през последните 60 000 години.

Преди това археолозите откриха уникални доказателства, че цивилизацията на маите е могла не само да декорира зъби, но и да ги лекува, използвайки материали, подобни на съвременните пломби.

Прочетете също: Стотици километри древни пътища, които биха могли да водят до света на духовете, са открити в Амазонка