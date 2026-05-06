Обявиха кога България ще разполага с пълния комплект F-16

Почти всички самолети във военната ни авиация ще прелетят над София на 6 май - Денят на храбростта и празник на Българската армия. В програмата са включени и новите F-16, които ще могат да бъдат видени над столицата за първи път. Публиката наблюдава полети с вертолет, военнотранспортни и щурмови самолети, както и изтребители. По време на церемонията бяха изпълнени 20 артилерийски салюта със 122-милиметрови гаубици, както и прелитане на вертолети „Кугър“ и Ми-17 от 24-та авиационна база - Крумово, носещи националния флаг", заяви зам.командирът на военно-въздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев.

"Участието на изстребителна авация ще бъде основен фокус тази година. Те са дислоцирани на авиобаза "Граф Игнатиев". Оттам ще излетят след по-малко от час самолети СУ-25, самолети Ф-16 и самолети МИГ-29. Ние много пъти сме участвали във въздушни демонстрации, но за първи път тази година участват новопостъпилите на въоръжения изтребител Ф-16 - за първи пъти трите типа изтребители на въоръжение на българския ВВС ще участват на парада", заяви ген. Георгиев.

На въпроса кога очакваме останалите поръчани изтребители, генералът отговори, че по втория договор се очаква леко закъснение - в началото на 2029 г. имам уверение от американска страна, че ще бъдат доставени новите 8 изтребителя F-16 Block 70.

Командирите на Сухопътните войски, Военно-въздушните сили и Военноморските сили също коментираха готовността на армията, модернизацията и рисковете пред сигурността на страната.

„За военнослужещите 6 май е ден на преклонение към миналото, поглед към бъдещето и презентиране кои сме в настоящето“, заяви командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

По думите му армията се подготвя постоянно за новите предизвикателства. „Никога не можеш да бъдеш напълно готов и да кажеш – готов съм, всичко приключи. Винаги има нещо, което трябва да се довърши и всичко това е процес“, каза той.

Генерал-майор Дешков подчерта, че българската армия има готовност да реагира при необходимост.

„В момента се подготвяме и имаме готовност, ако се наложи, да защитим страната си“, посочи той. Командирът на Сухопътните войски коментира и модернизацията на армията със „Страйкър“.

„Логистичните машини, които бяха 15 на брой, вече са в 61-ва бригада. Отделно пристигнаха и 8 „Страйкъра“, които са извън договора“, обясни генерал-майор Дешков.

Той обясни, че част от машините вече преминават подготовка, а нови 13 предстои да пристигнат в следващите месеци. Въпреки модернизацията проблемът с недостига на кадри остава.

„Нужда от хора винаги има. Попълването с личен състав е постоянен процес“, каза още той.

Командирът на Военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев увери, че българското въздушно пространство е добре защитено.

Достатъчни ли са F-16?

„Небето ни винаги е било сигурно и се охранява сигурно от Военно-въздушните сили“, заяви той. По думите му армията очаква по-добро финансиране и продължаване на модернизацията.

„Това, което предстои, е по-добро и ще има достатъчно финансиране за въоръжените сили“, каза генерал-майор Русев.

Той коментира и новите F-16. „F-16 не са достатъчни, за да охраняват въздушното ни пространство, като имаме предвид броя самолети, които имат нашите съседи“, подчерта командирът на ВВС. Според него осемте изтребителя вече летят активно, а пилотите постепенно увеличават часовете си във въздуха.

„Към момента имаме 8 пилоти, до ноември те ще бъдат вече 12“, уточни той. Генерал-майор Русев призна, че МиГ-29 продължава да носи основната тежест на бойното дежурство.

„Самолетите са недостатъчни, но засега той носи бойното дежурство и се справяме добре“, каза още той. Началникът на щаба на Военноморските сили капитан I ранг Божидар Иванов увери, че морските граници на страната се охраняват непрекъснато.

„Моряците носят дежурство 24 часа на ден, 7 дни в седмицата“, заяви той. По думите му флотът е подготвен за рисковете, свързани с войната в Украйна и зачестилите инциденти в Черно море.

„Основната опасност е от дрейфащи мини от конфликта между Русия и Украйна“, обясни капитан I ранг Иванов.

Той посочи, че до момента в Черно море са унищожени 22 мини, шест от които в българското морско пространство.

Военноморските сили следят и случаите с открити дронове и боеприпаси по Черноморието. „Имаме способности, адаптирали сме процедурите и сме придобили техника, с която да неутрализираме заплахата“, каза още капитан Иванов.