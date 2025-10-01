Войната в Украйна:

Росен Желязков: България подкрепя създаването на европейска „стена срещу дронове“

01 октомври 2025, 19:44 часа 219 прочитания 0 коментара
Росен Желязков: България подкрепя създаването на европейска „стена срещу дронове“

В дългосрочен план трябва да изградим необходимата степен на ранно предупреждение, проследяване, прихващане и унищожаване на вражески летателни апарати. Това трябва да става в оперативна съвместимост и с възможностите, които има НАТО в охраняването и защитата на Източния фланг, заяви министър-председателят Росен Желязков. Премиерът коментира темата за създаване на европейска „стена срещу дронове“ в контекста на дискусиите в Копенхаген, където Желязков участва в Неформалната среща на Европейския съвет.

Премиерът отбеляза, че Източният фланг на Европейския съюз в голямата си степен съвпада с източния фланг на НАТО, а защитата му не е самоцел, а проактивно действие, свързано с провокациите на Руската федерация по границите на страните членки от фланга.  Подкрепям виждането, че трябва да се гледа цялата панорама на защитата в 360 градуса, добави още министър-председателят и изтъкна, че е важно Съюзът да не се пази само от една страна. Попитан от представителите на медиите как ще участва България, министър-председателят посочи, че това ще става посредством заявените проекти чрез възможностите по линия на европейския механизъм „Safe“.

Още: Желязков пристигна в Дания: Какво ще обсъждат евролидерите на неформалната си среща? (СНИМКИ)

Попитан за предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща решенията, свързани с разширяването на Европейския съюз, да се взимат с квалифицирано мнозинство, премиерът Росен Желязков припомни, че доверието в ЕС се гради и на механизма за взимане на решения. Когато този механизъм изисква единодушие, евентуална промяна на необходимото мнозинство от страна на държавите членки по чувствителни теми, каквато е разширяването, каквато е многогодишната финансова рамка, биха създали лош прецедент, който не е полезен за доверието в Съюза - това е нашата позиция и тя е подкрепена и от всички решения и декларации, които Народното събрание е приело и от програмата на правителството по отношение на разширяването към Западните Балкани, заяви Желязков.

Още: Не една, а три стени ще пазят Европа: Подробности за защитата на Източния фланг (ВИДЕО)

В Копенхаген премиерът Росен Желязков коментира и вътрешнополитически теми за България, свързани с бюджета на държавата. Министър-председателят посочи, че в момента дефицитът е 2,4%. Нашият стремеж е да завършим годината така, както е планирано, а за 2026 година ще внесем  до края на месец октомври бюджет, в който дефицитът ще бъде до 3%, заяви Желязков. Премиерът изтъкна, че през настоящата година България има рекордно увеличение на постъпленията  - 6 милиарда лева повече от 2024 година.

Още: За "стената от дронове" и ще сработят ли на Източния фланг на НАТО: Анализ на бивш зам.-министър на отбраната

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост премиерът Росен Желязков изрази очакване в най-скоро време страната ни да получи както второ, така и трето плащане, които са разчетени в приходната част на бюджета.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Росен Желязков дронове План за възстановяване стена от дронове
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес