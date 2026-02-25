ОББ: Умерен ръст за четвъртото тримесечие на 2025 г.

Анализирайки последните данни на НСИ, ОББ коментира ключови тенденции в икономиката на страната

През четвъртото тримесечие на 2025 г. българската икономика постигна добър резултат, отчитайки реален ръст от 2.9% на годишна база, според експресните оценки на НСИ. „Икономическата активност през тримесечието бе движена главно от крайното потребление, което регистрира реален ръст от 7.2% при доминиращ относителен дял от 81.4% в структурата на БВП. Инвестициите се увеличиха още по-солидно с 10.1% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година, като въз основа на своя далеч по-малък дял от 24.7% в БВП също осезаемо допринесоха за ръста на икономиката. На този фон износът отбеляза минимален спад с -0.1% на годишна база, а вносът нарасна значително с 9.5%, движен от ръста на покупателната способност“, коментира главният икономист на ОББ д-р Емил Калчев.

На фона на стабилно намаляващ тренд на хармонизираната безработица (3.3% към декември 2025 г.) и умерен ценови натиск през последните месеци, средната месечна работна заплата отново регистрира стабилен ръст от 11.0% през четвъртото тримесечие на 2025 г. (спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г.). „Наистина, този темп е малко по-бавен в сравнение с тези от второто и третото тримесечие, когато средната заплата нарастваше с по 12.0%, но все още не дава основание за извод, че темпът на заплатите в страната трайно се забавя. Средната работна заплата се покачи както в обществения (с 10.6%), така и в частния сектор (с 11.2%).“, изясни д-р Калчев.

За разлика от частния сектор, където ръстовете през годината бяха относително постоянни, в обществения сектор се наблюдава по-осезаемо забавяне през четвъртото тримесечие, при 13.8% и 14.2% годишни нараствания, съответно, за второ и трето тримесечие на 2025 г. „Това е положителен сигнал, защото динамиката на работната заплата в страната в значителна степен се движи от политиката по доходите на държавните служители. “, допълни д-р Калчев. Икономическите дейности с най-голямо увеличение през последното тримесечие бяха: „Операциите с недвижими имоти“ с 18.1%, „Административните и спомагателни дейности“ с 15.6%, „Строителството“ с 15.2%.

Темпът на ръста на цените донякъде се успокои през януари 2026 г. Така хармонизираната (годишна) инфлация спадна до 2.3% (при 3.5% за декември). Потребителската инфлация (по националната методология) също се забави през януари до 3.5% при 5.0% за декември м.г.