Спорт:

Прочутият полски актьор Ян Енглерт ще бъде специален гост на 30-ия София Филм Фест

25 февруари 2026, 13:01 часа 264 прочитания 0 коментара
Прочутият полски актьор Ян Енглерт ще бъде специален гост на 30-ия София Филм Фест

Един от най-изявените полски актьори, режисьори и педагози Ян Енглерт, завинаги останал в съзнанието на българската публика като отец Рикардо Леон Ередия от емблематичния филм „Осъдени души“ (1975) на режисьора Въло Радев, ще бъде специален гост на 30-ото юбилейно издание на София Филм Фест. Ролята му в екранизацията по едноименния роман на Димитър Димов е сред най-силните и въздействащи образи в историята на българското кино. Самият актьор неведнъж е споделял, че след „Осъдени души“ получава повече писма от България, отколкото от която и да е друга страна – свидетелство за дълбоката връзка, която този филм създава между него и българската публика.

Източник: София Филм Фест

Днес, пет десетилетия след „Осъдени души“, Ян Енглерт продължава активната си творческа кариера и пристига в София, за да представи най-новия филм с негово участие – „На кръстопът“ (The Crossroads / Skrzyżowanie), режисиран от Доминика Монтеан. Филмът е психологическа драма, в която Енглерт изпълнява централната роля на Тадеуш – възрастен лекар, изправен пред трагично събитие, което разклаща устоите на неговия живот и го принуждава да преосмисли миналото си, моралните си избори и отношенията с най-близките си хора. „На кръстопът“ се възприема като едно от най-силните екранни завръщания на актьора в последните години и привлича вниманието на международната фестивална публика.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Източник: София Филм Фест

Още: Арно Деплешен ще представи лично най-новия си филм "Два рояла" на 30-ия София Филм Фест

Повече за Ян Енглерт

Ян Енглерт е роден на 11 май 1943 г. във Варшава. На 14-годишна възраст дебютира във филма на Анджей Вайда „Канал“. През 1964 г. завършва Държавното висше театрално училище „Александър Зелверович“ във Варшава. Непосредствено след това постъпва в Полския театър в столицата. През 1981-87 г. Ян Енглерт е декан на Факултета по актьорско майсторство в Държавното висше театрално училище, а по-късно три пъти заема длъжността ректор. В периода 1992-1993 г. е член на Съвета за култура в кабинета на президента на Република Полша. От 2003 г. е артистичен директор на Народния театър във Варшава. Освен в театъра, Ян Енглерт има и внушителна филмова кариера, с участие в над 80 филма, телевизионни сериали и продукции, сред които „Колумб“, „Залог, по-голям от живота“, „Перла в короната“, „Солта на черната земя“ и други ключови заглавия на полското кино.

Снимка: Lukasz Dejnarowicz, Agencja FORUM

Още: Специална галавечер за "Остров Амрум" на Фатих Акин на 30-ия София Филм Фест

В рамките на 30-ия София Филм Фест Ян Енглерт ще проведе и майсторски клас, посветен на актьорското майсторство. Събитието ще се състои на 22.03 от 14.30 в залата на Полския културен институт, с чиято подкрепа се осъществява визитата на Енглерт, неговата съпруга Беата Шчибакувна, която е копродуцент на филма „На кръстопът“, както и на режисьорката на филма Доминика Монтеан. Ян Енглерт ще бъде удостоен с Наградата на София на Столичната община за своя принос към изкуството на киното.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
София Филм Фест фестивали Ян Енглерт
Още от Кино
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес