Прочутият полски актьор Ян Енглерт ще бъде специален гост на 30-ия София Филм Фест

Един от най-изявените полски актьори, режисьори и педагози Ян Енглерт, завинаги останал в съзнанието на българската публика като отец Рикардо Леон Ередия от емблематичния филм „Осъдени души“ (1975) на режисьора Въло Радев, ще бъде специален гост на 30-ото юбилейно издание на София Филм Фест. Ролята му в екранизацията по едноименния роман на Димитър Димов е сред най-силните и въздействащи образи в историята на българското кино. Самият актьор неведнъж е споделял, че след „Осъдени души“ получава повече писма от България, отколкото от която и да е друга страна – свидетелство за дълбоката връзка, която този филм създава между него и българската публика.

Източник: София Филм Фест

Днес, пет десетилетия след „Осъдени души“, Ян Енглерт продължава активната си творческа кариера и пристига в София, за да представи най-новия филм с негово участие – „На кръстопът“ (The Crossroads / Skrzyżowanie), режисиран от Доминика Монтеан. Филмът е психологическа драма, в която Енглерт изпълнява централната роля на Тадеуш – възрастен лекар, изправен пред трагично събитие, което разклаща устоите на неговия живот и го принуждава да преосмисли миналото си, моралните си избори и отношенията с най-близките си хора. „На кръстопът“ се възприема като едно от най-силните екранни завръщания на актьора в последните години и привлича вниманието на международната фестивална публика.

Източник: София Филм Фест

Още: Арно Деплешен ще представи лично най-новия си филм "Два рояла" на 30-ия София Филм Фест

Повече за Ян Енглерт

Ян Енглерт е роден на 11 май 1943 г. във Варшава. На 14-годишна възраст дебютира във филма на Анджей Вайда „Канал“. През 1964 г. завършва Държавното висше театрално училище „Александър Зелверович“ във Варшава. Непосредствено след това постъпва в Полския театър в столицата. През 1981-87 г. Ян Енглерт е декан на Факултета по актьорско майсторство в Държавното висше театрално училище, а по-късно три пъти заема длъжността ректор. В периода 1992-1993 г. е член на Съвета за култура в кабинета на президента на Република Полша. От 2003 г. е артистичен директор на Народния театър във Варшава. Освен в театъра, Ян Енглерт има и внушителна филмова кариера, с участие в над 80 филма, телевизионни сериали и продукции, сред които „Колумб“, „Залог, по-голям от живота“, „Перла в короната“, „Солта на черната земя“ и други ключови заглавия на полското кино.

Снимка: Lukasz Dejnarowicz, Agencja FORUM

Още: Специална галавечер за "Остров Амрум" на Фатих Акин на 30-ия София Филм Фест

В рамките на 30-ия София Филм Фест Ян Енглерт ще проведе и майсторски клас, посветен на актьорското майсторство. Събитието ще се състои на 22.03 от 14.30 в залата на Полския културен институт, с чиято подкрепа се осъществява визитата на Енглерт, неговата съпруга Беата Шчибакувна, която е копродуцент на филма „На кръстопът“, както и на режисьорката на филма Доминика Монтеан. Ян Енглерт ще бъде удостоен с Наградата на София на Столичната община за своя принос към изкуството на киното.