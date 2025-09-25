"Росен Желязков е затиснат в сандвич": Мирчев за Борисов, Пеевски и властта (ВИДЕО)

"Росен Желязков са го затиснали в един сандвич", коментира лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента. Той коментира и думите на Борисов, че има петима премиери, а именно самият той, Желязков, Пеевски, Зафиров и Слави Трифонов. "Единственото, което призна, че има няколко премиери и най-важното призна, че Пеевски е истинският премиер", каза Мирчев. Той коментира и думите на Борисов от днес, че не пише писма, визирайки острото писмо на Пеевски до премиера, когото лидерът на ГЕРБ също критикува.

"Ако той не може да пише писма, ние ще му напиешем писмо. Голямото "Д" не само може да пише писма, сламеният премиер веднага му отговаря. Борисов пък недоволен, че веднага му отговаря, казва, че не може да пише писма. Много е объркано при тях тримата", каза още Мирчев. Според него премиер е Пеевски "и това е по самопризнания на самия Борисов".

В контекста на писмото на евродепутати от "Обнови Европа" за спиране на европарите за България - той коментира, че ако някой реши да спре парите на България, а защото тук "бъка от корупция".

Оставката на Киселова

След като от проруската партия "Възраждане" обяви, че ще събира подписка за сваляне на Киселова от поста - "Да, България" обяви, че няма да подкрепи нищо тяхно, нито ще ги моли те да подкрепят тяхното искане за отстраняване на председателя на парламента.

"За съжаление Наталия Киселова беше един от хората, които подписаха санитарния кордон, но и тя стана "Ново начало", каза още Мирчев.