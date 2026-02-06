Мистерията "Петрохан": Приятел на Иво Калушев с нова версия къде е той

Познавам Иво от 35 години. Той е много интелигентен и скромен човек, перфекционист. Тези хора не са си казали дума напряко, не псуваха. Децата ми посещаваха техните лагери. Това каза спелеологът Яни Макулев в ефира на Нова телевизия относно тройното убийство в хижа на Петрохан. Той бе категоричен, че убийствата са били извършени отвън, от външен човек. Попитан защо го няма Ивайло Калушев той отговори, че ако това е външна намеса, може да има заплаха и за неговия живот и след като утихнат нещата, ще се появи.

ОЩЕ: Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка за чадър

"Не мога да говоря с факти, но смятам, че са нарушили нечии интереси", смята спелеологът.

Той отказа да каже за детето, което е с Калушев, но беше категоричен, че то е в безопасност. И разкри, че с тях е и трети човек - Николай Златков.

По негова информация тримата не са били в хижата по време на трагедията, а са заминали на морето още на 29 януари.

Разкри и че единият му син е прекарал една година с Калушев в Мексико. "За мен тези твърдения за секта и педофилска група са абсолютно безпочвени", каза той.

Експертът по вътрешна сигурност Милен Иванов заяви от своя страна, че със сигурност разследващите органи знаят какво се е случило в хижата. Според него там са били повече от тези 5 човека. "Нещо се е случило и се е стигнало до тези убийства", каза той.

Според него един човек е трудно да извърши това престъпление. "Да ги застреляш и след това да ги преместиш и наредиш един до друг навън не ми се вижда възможно да се направи от сам човек", смята експертът.

Според него пожарът е станал заради паника. "Някой от близкия кръг се е уплашил и е запалил хижата. Това не е подготвен палеж, тъй като ако беше такъв, щеше всичко да е изгоряло", смята Иванов.