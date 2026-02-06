Липсват стотици сестри за яслите в София, трансформират групи на ръба на закона

Много детски градини са на практика на ръба на закона, тъй като не могат да осигурят нужния брой медицински кадри, които да се грижат не само децата в яслени групи, но и за тези в градинските.

Невъзможен за наваксване е кадровият дефицит, а проблемът заплашва да избухне с нова сила заради напредналата възраст на работещите в момента сестри.

Безизходица и групи на ръба на закона

Такъв е случаят със 184 ДГ "Мечо пух" в район "Слатина", която от няколко години няма яслени групи поради недостиг на медицински сестри.

Директорката на детското заведение Ариета Вичишта сподели, че единствената сестра там е била над 70-годишна и по време на пандемията решава да напусне.

"Ние останахме с налични деца, няма кой да работи с тях. Писахме едно писмо, тогава беше зам.-кмет г-н Чобанов и понеже имахме само двегодишни деца, нямаше едногодишни, ни разрешиха да минем с т.нар. "вариантна група", която реално е незаконна", сподели Вичишта.

Риск 120 яслени групи да бъдат затворени

Зам.-кметът по направление "Образование, спорт и младежки дейности" Десислава Желязкова сигнализира за опасност от затварянето на над 120 групи в Столичната община.

В момента в яслените групи в София работят над 600 медицински сестри, като повече от половината от тях са на възраст над 60 години. Законовите изисквания налагат за всяка яслена група да има минимум една медицинска сестра, като това също води до недостиг от поне 250 души и на практика до затваряне на яслени групи, независимо от наличната база и направените инвестиции в строителство.

Желязкова коментира, че Столичната община е изправена пред невъзможност да осигури яслени групи заради липсата на медицински сестри, предаде БНР.

"Това вече не е проблем само на липсата на сгради. Ускорили сме строителството максимално, но много трудно намираме персонал, това е дори невъзможно към настоящия момент", заяви Желязкова.

По думите й през миналата година Столичната община е трансформирала 34 яслени групи в градински заради липсата на персонал.

Желязкова е на мнение, че причината за недостатъчно медицински сестри не е в ниското заплащане, като тя уточни, че в момента възнагражденията се доближават до тези на учителите.