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Избирател в Хасково засне как е гласувал, анулираха вота му

01 ноември 2026, 13:35 часа 860 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Избирател в Хасково засне как е гласувал, анулираха вота му

Един глас е обявен за недействителен заради заснемане на вота при машинно гласуване в секция 34 в Хасково по време на президентските избори. Това съобщи на брифинг председателят на Районната избирателна комисия (РИК) – Хасково Ина Вескова. По думите ѝ членове на секционната избирателна комисия са забелязали, че избирател снима гласа си, след което са уведомили РИК. На лицето не е разрешено да гласува повторно, съгласно методическите указания на Централната избирателна комисия. Вотът няма да бъде зачетен.

Как се справят машините

Снимка: БГНЕС

В пет секции в региона има случаи на преждевременно изваждане на картата от машината, преди да прозвучи звуковият сигнал. В една от секциите са регистрирани три такива случая, а в останалите – по един. При липса на отпечатана разписка се извиква техник, който проверява дали гласът е отчетен. До момента няма данни за неотчетен вот или за повторно гласуване в тези случаи, посочи Вескова.

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Няма спрели работа машини, нито секции, преминали към гласуване с хартиени бюлетини. Не са постъпвали и жалби или сигнали за нарушения.

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Председателят на РИК съобщи още, че заради прекъсване на електрозахранването в две секции в едно училище в Хасково машините са продължили да работят на батерии. След уведомяване на общинската администрация електрозахранването е било възстановено, без да се налага преместване на секциите, предава БТА.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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