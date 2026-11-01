Моуриньо останал шокиран от класирането на звезда на Реал Мадрид за "Златната топка"

Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо не скри разочарованието си от класирането за "Златната топка" на една от звездите в състава си. Става въпрос за Джуд Белингам, който завърши надпреварата на 11-а позиция. Португалският специалист похвали няколко световни звезди, но изрази явно разочарование от крайното класиране на своя полузащитник, който дори не е попаднал в Топ 10, след което внезапно прекъсна коментарите си.

Моуриньо шокиран от класирането на Белингам

Моуриньо публично постави под съмнение резултатите от скорошното гласуване за "Златната топка", която бе вдигната от Хари Кейн. Португалският тактик остана напълно изненадан от крайното място на Белингам в световната класация. Английският национал по спорен начин се класира на 11-о място в престижната класация. Това класиране явно обърка мениджъра на клуба, който отказа да коментира по-подробно възприеманата несправедливост, след като прекъсна първоначалния си коментар.

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Белингам е ключова фигура за "кралете", което превърна изпадането му извън първата десетка в основна тема за обсъждане. Моуриньо се погрижи медиите да разберат точно какво мисли по този въпрос. Моуриньо се обърна към медиите, за да сподели мнението си относно индивидуалните отличия. Макар да похвали няколко други световни звезди, темата за крайното класиране на Белингам доминираше в заключителните му коментари. "Що се отнася до гласуването за "Златната топка", това, което ме изненада, е позицията на Джуд Белингам, който се класира на 11-о място", заяви Моуриньо на официалния сайт на клуба. Специалния изрази чувствата си, без да се впуска в дълги тиради. Той просто приключи темата, като добави: "Нямам други коментари."

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