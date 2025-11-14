Румен Спецов е предложението за особен управител в "Лукойл" (ВИДЕО)

"В съответствие с разпоредбите на глава 4-та от закона и на основание на становище на Съвета по сигурността - предложих кандидатура за особен управител. Номинираният от мен г-н Румен Спецов отговаря на всички законови изисквания", обяви министърът на икономиката Петър Дилов след Съвет по сигурността в Министерски съвет. Именно министърът на икономиката ще започне процедурата по назначаване на особен представител на четирите компании от групата на"Лукойл" в България.

"Предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето, опериращо критичната инфраструктура. Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България - приходната. Управлява я при много различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм, политическа безпристрастност и мениджърски умения", заяви Дилов.

Какво предстои?

Предстои в рамките на деня в условията на неприсъствено заседание Министерски съвет да вземе решение за назначаване на особения управител, уточни от своя страна правосъдният министър Георги Георгиев. Амбицията е най-късно в понеделник особеният управител да бъде вписан в Търговския регистър, за да може да поеме оперативното управление няколко дни преди влизане на сила в санкциите.

До избора на особен управител се стигна след като управляващите изчакаха да бъдат обнародвани в "Държавен вестник" последните законови промени. Те дават възможност особеният управител да има пълен контрол върху активите на рафинерията в Бургас, включително правото да ги продава. Те бяха приети спешно от парламента, но президентът Румен Радев им наложи вето, което отново толкова спешно беше преодоляно от депутатите.

До спешното законодателство се стигна след като от САЩ обявиха санкции срещу руските компании "Роснефт" и "Лукойл", както и след провала на сделката за продажба на рафинерията в Бургас на швейцарската компания "Гънвор", определена от Щатите за руска марионетка. ОЩЕ: Борисов даде жокери за особения управител в "Лукойл": Няма да е човек на Пеевски, не е бил министър

Снимка: Министерски съвет

Действията на държавата

Държавата ни е в координация с Обедиеноното кралство и с OFAC. Ето защо е отнело седмица в подоговката на прилагането на мерки във връзка със санкциите.

"Като министър на енергетиката в последните три седмици имах една основна задача, която поех пред българските граждани, а именно гарантиране на сигурността на доставките, енергийната сигурност и националната сигурност на страната", каза енергийният министър Жечо Станков.

В рамките на три седмица държавата е предприела всички действия с всички възможни контролни органи с колегите му от Министерство на правосъдието, икономиката, на транспортна - специална експертна група, разработила всички сценарии. "Най-важният сценарий за нас беше сценарий А, в който в срок до 21 ноември държавата ще получи съответната дерогация или съответния генерален лиценз, така че съвсем спокойно на територията на страната обектите, свързани с "Лукойл" да може да продължат своята работа", добави още Станков.

"Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта е след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено. Това заяви министър-председателят в началото на свиканото от него заседание на Съвета по сигурността преди да бъде избран особеният управител. ОЩЕ: За колко време България има запаси от горива при криза с "Лукойл": Разчет на енергийния министър