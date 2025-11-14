Любопитно:

Борисов даде жокери за особения управител в "Лукойл": Няма да е човек на Пеевски, не е бил министър

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде жокери за особения управител в "Лукойл", като по думите му той ще бъде обявен още днес. "Премиерът Желязков свиква Съвет за сигурност и на него ще запознае всички. След Съвета за сигурност - Желязков ще каже кой е особеният упавител", каза лидерът на ГЕРБ пред медиите в парламента. До фигурата на особен управител се стигна заради американските санкции срещу рафинерията и  след спешни законови промени миналата седмица, които бяха върнати за ново обсъджане от президента, а ветото му беше преодоляно още вчера. 

Жокерите

Борисов каза, че особен управител ще е един, отрече да е Петко Николов. По думите му той има досаттъчно опит, какъвто е необходим, но не е човек на Пеевски и не е бил министър.

"С мен е съгласуван, с другите - това е работа на премиера", каза Борисов в отговор на въпрос дали е съгласуван в управляващата коалиция. 

Голяма междунаордна компания - има достатъчно опит, какъвто е необходим. ОЩЕ: Санкциите на Тръмп блокираха около една трета от морския износ на петрол на Русия

Дерогацията още днес

Лидерът на ГЕРБ се надява още днес да получим дерогация за 6 месеца, така че спокойно да свършим всички неща.

"Има 7 часа разлика със САЩ, днес все още спят хората", каза още Борисов. На въпрос от кого е получил такивеа гаранции, Борисов отговори: "от чичо ми зад океана".

Попитан дали има ли оферти от международни компании за "Лукойл", Борисов отговори: "При мен няма, в правителството не знам".

Той коментира варианта, предложен от БСП, за купуване на рафинерията през БЕХ. "Има много време, нека да назначат особен управител, виждате колко са динамични събитията в света. Вече се появяват трилионни фондове в САЩ, говорят за покупка на цялата компания. Това, което мога да ви уверя, днешният ден да получим дерогация като в Германия за шест месеца", заяви още Борисов. ОЩЕ: Американски гигант проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"?

Деница Китанова
