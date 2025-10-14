Рунд пореден: Радев с вето срещу отнетите му правомощия за ДАНС

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 2 октомври Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), с който правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага на парламента, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Припомняме, че промяната стана по инициатива на управляващото мнозинство.

Управляващите са мнение, че има блокаж на службите, защото звената работят без ръководители от доста време. Опозицията изрази сериозни опасения, че така може да се влияе политически на тези структури.

Междувременно предстои народните представители да гласуват промените в нормативните уредби и за другите спец звена - ДАР и ДАТО.

С тези промени се прекратява възможността президентът да назначава техните ръководители с указ и се дава това право на Народното събрание, което ги избира с обикновено мнозинство.

Компрометиран ли е законът?

В мотивите се подчертава, че по действащия правен режим споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите.

Според държавния глава по този начин процесът по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС не зависи от промените в политическата конюнктура. По думите му Законът за изменение на Закона за ДАНС неоснователно компрометира тези гаранции и ще доведе до реполитизиране на процеса.

Радев припомня събитията от 2013 г. с назначаването на Пеевски за шеф на ДАНС

Държавният глава припомня събитията отпреди 12 години, когато правомощието по назначаване и освобождаване на председателя на ДАНС е било за първи път възложено на Народното събрание.

"В деня на обнародване на тогавашните поправки в закона, на 14 юни 2013 г., Народното събрание избра Делян Пеевски за председател на ДАНС и това предизвика бурни обществени протести. Няколко дни по-късно Народното събрание отмени това свое решение, а в началото на 2015 г. възстанови правомощието на президента да назначава или освобождава председателя на ДАНС по предложение на правителството. Законът за изменение на Закона за ДАНС от 2 октомври т.г. не предлага каквито е да било гаранции, че парламентът няма да действа и в бъдеще по аналогичен начин", смята президентът. ОЩЕ: Радев за решението на депутатите: Тези промени ще подчинят окончателно службите

Президетът се съмнява в кадровите решения на парламента

Освен това президентът оспорва мотивите на вносителите на законопроекта, че изборът на председател на ДАНС от Народното събрание „ще бъде гаранция за стабилност и предвидимост, както и за обществено доверие“.

"Напротив, опитът от последните години сочи, че при кадровите си решения Народното събрание или бездейства с години, или действа в нарушение на Конституцията. Именно заради поведението на Народното събрание принципът на мандатност на редица висши държавни длъжности, който е основен стълб на демократичното управление, понастоящем у нас е тежко компрометиран. С поверяване на решенията за избиране и за освобождаване на председателя на ДАНС на Народното събрание съществува реален риск всяка промяна в политическата конюнктура да води до смяна на председателя на ДАНС в нарушение на принципа за мандатност", смята още Радев. ОЩЕ: Окончателно: Президентът вече няма да назначава шефовете на ДАНС