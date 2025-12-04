Опит за удар, но всъщност бумеранг? Или как се "разкриват" нарушения във военното министерство

Прелюбопитен казус с извършен вътрешен одит на дейността на Министерството на отбраната придобива публичност посредством процедурата за парламентарен контрол на министрите, видя Actualno.com. Очевидно случаят представлява опит за удар срещу политически противници от опозицията, който обаче остава със спорен ефект. Ето и целия казус.

На 14 ноември депутатът от ГЕРБ-СДС председател на Комисията по отбрана в 51-ото Народно събрание Христо Гаджев отправя въпрос по парламентарен контрол към ресорния военен министър Атанас Запрянов относно извършен одитен доклад на дирекция "Вътрешен одит" към министерството. От писмото му става ясно, че със заповед на Запрянов е извършен "планов одитен ангажимент за увереност относно законосъобразността и ефективността" на политиката на Информационния център на ведомството за периода януари 2023 г. - октомври 2024 г.

Именно в този период се създаде една от най-масово разпространените кампании за популяризиране на доброволната военна служба с популярни клипове в медии, банери и реклами на обществени места и др. Освен това обаче в по-голямата част от посочения период министри на отбраната са били съотв. Димитър Стоянов (служебен министър в правителствата на Гълъб Донев) и Тодор Тагарев (редовен министър в коалиционния кабинет на Николай Денков).

Според думите на Гаджев въпросния доклад констатира "многобройни нередности и неправомерно разходване на средства в размер на десетки хиляди лева" - твърдение, което не е подкрепено от никакви приложени факти, данни за обществени поръчки, фактури или договори, подписвани и реализирани от предшествениците на министър Запрянов, видя още Actualno.com.

Атаки с халосни патрони

Във въпроса си Гаджев изброява част от констатациите, които включвал въпросния доклад, който не е публичен:

липса на правила и процедури, които са довели до необосновани и неоснователни разходи, неспазване на правилата за провеждане на обществени поръчки, неефективно и неикономично разходване на средства;

липса на ред и адекватни процедури за създаване на документални и военноучебни филми, което през 2023-2024 г. е довело до ниска ефективност и риск от злоупотреба, твърди още Гаджев;

намек за потенциални корупционни практики по отношение на наемане на изпълнители по договори, определяне на възнагражденията по тях, контролиране на отчетността и т.н.;

липса на документирани действия от страна на Информационния център на МО за сключени граждански договори и много други.

В този смисъл Гаджев пита какви мерки са предприети за отстраняване на нарушенията и дали е потърсена отговорност от заемалите длъжностите на ръководители във въпросната структура.

Нон сенс?

В своя отговор военният министър подчертава, че действително въпросния одит е извършен по негово нареждане и са предприети действия по въвеждане на мерки, които да подобрят структурата на работа на Информационния център, показва справка на Actualno.com. Запрянов уверява, че са разработени изцяло нови вътрешни правила за уреждане на авторските права на филмите, за служителите в дирекцията, създаден е нов ред за излъчване на продукциите, нов ред за отчитане на създадените репортажи и филми, актуализирани са правилата за финансовото управление и контрол.

Подобно на депутатския въпрос обаче, в министерския отговор също липсват конкретни данни за нарушенията, преодолените конкретни нередности и обосновката на мерките на база конкретни случаи.

Нещо повече - няколко неща правят впечатление, които не са уточнени в писмата и които касаят цялостния казус по отношение на така разигралото се "прехвърляне на топката" между Гаджев и Запрянов:

в нито един от документите не става ясно дали въпросния одитен доклад е с ниво на секретност, която не позволява неговото публично достояние - ако не е, то няма пречка да се представят конкретните проблеми и нарушения, за които твърдят и двамата;

питанията по парламентарен контрол обикновено се използват от народните представители от опозицията, които изискват информация от изпълнителната власт по конкретни питания - предполага се, че депутатите от управляващото мнозинство разполагат с достъп до подобна информация и не е нужно да употребяват формалностите на процедурата за министерски контрол;

още повече, че Христо Гаджев и Атанас Запрянов са квота на една и съща партия - мандатоносителя ГЕРБ;

От Actualno.com изпратихме въпроси към пресцентъра на министерството на отбраната по повод предоставянето на документа с конкретните данни за нарушени правила и процедури за посочения от военния министър и от председателя на ресорната парламентарна комисия по отбрана период януари 2023 - октомври 2024 г.

