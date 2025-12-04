Le Monde: Делян Пеевски, влиятелният олигарх, който извади българите на улицата

Обект на американски санкции, лидерът на малка партия, представляваща турското и ромското малцинство, е обвинен, че дърпа конците на властта в страна, разядена от корупция. Докато България трябва да се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г., опозицията изисква оставката на правителството, подкрепяно от г-н Пеевски. Това пише френското издание Le Monde в материал, посветен на ситуацията у нас, озаглавен "Делян Пеевски, влиятелният олигарх, който извади българите на улицата". През 2020 година вестникът отново обърна внимание на политика със статията си "Делян Пеевски - най-могъщият и мразен олигарх в България" Actualno.com публикува материала от днес (4 декември) без редакторска намеса.

"Когато Па / когато падне Пеевски. / Не искам аз да съм отдолу / За да не падне върху мен." Скандиран на мелодията на When the Saints Go Marching In, този лозунг, подиграващ се на олигарха и депутат Делян Пеевски, се превърна в боен вик на десетки хиляди българи, които на 1 декември за втори път в рамките на по-малко от седмица излязоха на улиците на тази страна с 6,4 милиона жители, членка на Европейския съюз от 2007 г.

За протестиращите, предимно млади българи под 30 години, проектобюджетът за 2026 г., който послужи като катализатор на движението, е само претекст. На 27 ноември консервативният министър-председател Росен Желязов обяви, че ще оттегли текста от парламентарния дневен ред. Но на следващия ден депутатите от неговото мнозинство се опитаха да го върнат в дневния ред чрез поправки, което предизвика мащабните протести в понеделник. Още: Първо проучване за протестите: Внушителна подкрепа, а всеки втори българин иска оставката на Желязков (СНИМКИ)

Въпреки че този път текстът беше окончателно изтеглен от дневния ред в сряда, вече са обявени нови протести за седмицата на 8 декември, което допълнително отслабва правителството на Росен Желязков няколко седмици преди влизането на България в еврозоната, предвидено за 1 януари 2026 г.

Правителство, съставено от "марионетки"

Организатор на движението и лидер на центристката опозиция, който постави борбата с корупцията начело на приоритетите си, Асен Василев вече изисква "оставката" на цялото правителство, както и "оттеглянето от политическия живот" на Делян Пеевски. Въпреки че той е само лидер на малка партия, представляваща турското и ромското малцинство, опозицията го обвинява, че "държи кормилото" на правителство, съставено от "марионетки, които чакат неговите инструкции". На улиците демонстрантите го освиркват, карикатуризирайки го под формата на прасе. Падането на правителството може да доведе до нови парламентарни избори, осмите от 2021 г. насам в тази страна, където партийната фрагментация в парламента е източник на хронична нестабилност.

Това не е първият път, когато този 45-годишен политик с внушителна фигура, който от 2021 г. е подложен на американски санкции за "редовно извършване на корупционни действия", предизвиква мащабни протести в България. Още през 2013 г. изненадващото му назначаване начело на Агенцията за национална сигурност, едва на 32-годишна възраст, предизвика широко недоволство, което принуди тогавашното правителство да отстъпи. Още: Записи от протеста, скрити в парламента, доказват, че полицията не реагира на провокаторите (ВИДЕО)

Избиран непрекъснато от 2009 г. насам като депутат от листата на Движението за права и свободи (ДПС), този олигарх с неясна състояние винаги успява да се покаже незаменим на българската политическа сцена, като е ключова фигура в парламентарните мнозинства. Като малцинство в парламента, правителството на г-н Желязков зависи от подкрепата на 29-те депутати на г-н Пеевски, избрани на парламентарните избори през октомври 2024 г., на които ДПС получи 11 % от гласовете.

"Капката, която преля чашата"

"Пеевски е по-мощен днес от всякога", смята Николай Стайков от неправителствената организация Антикорупционен фонд, който от години се опитва да хвърли светлина върху "влиянието му, което се простира до съдебната система и медиите". Макар че никой не знае истинския произход на доходите му, в последната си декларация за имущество г-н Пеевски твърди, че харчи над 300 000 евро годишно за наем на осемте си имота и петте си автомобила... Още: "Г-н министър, спите ли?": Майка на задържан на протеста с твърдения за бланкетни обвинения и полицейско насилие (ВИДЕО)

"Макар да не е част от правителството, веднага щом Пеевски каже нещо, всички министри му се подчиняват. Проектът за бюджет, който беше представен без никакви консултации и приет набързо, стана капката, която преля чашата", твърди Весела Чернева от европейския тинк-танк ECFR. Текстът предвиждаше увеличение на данъците, за да се финансира значително увеличение на заплатите в силите за сигурност, както и увеличение на социалните помощи – две мерки, за които се твърди, че са в полза на мрежите на г-н Пеевски.

В сряда, по време на кратко изявление пред медиите, той категорично отхвърли всички призиви за оставка, като обвини опонентите си в "етническа омраза" към неговите поддръжници. "Те са единствените, които могат да поискат моята оставка, но ще продължат да ми имат все по-голямо доверие", обеща той, ядосан, пред камерите, преди да се скара остро с депутат от опозицията, който го нарече "мръсен мафиот". Още: Според Митов всички други, но не и МВР, са виновни за ескалацията на протеста (ВИДЕО)

Макар досега г-н Пеевски да не е бил осъждан, за голяма част от съгражданите му той олицетворява безсилието на съдебната система пред корупцията, която се счита за ендемична. За разлика от съседна Румъния, България никога не е успяла да създаде истинска прокуратура за борба с корупцията. Настоящите протести обединяват както градските, проевропейски и образовани среди, така и активисти от крайната проруска десница, които се надяват да блокират в последния момент приемането на еврото, което изглежда малко вероятно.