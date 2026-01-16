С искане за нова Конституция: Движение "За президентска република" обяви ще участва ли в изборите

Гражданското движение "За президентска република" беше официално представено в Пловдив. Красимир Янков е национален инциатор, а за Пловдив отговаря Добромир Трифонов. В екипа за Пловдив и областта участват Мирослава Вълкова, Елица Чакмакова, Екатерина Манолова, Светлан Хаджиев и Ангел Крушев.

Янков категорично обяви, че движението не е политическа партия и няма да се явява на избори.

Формацията е започнала своето структуриране преди повече от година като са проведени срещи в цялата страна.

Още: Напъните срещу Радев засилват идеята за президентска република

"Срещите бележат ключов етап в нашата кауза за изграждане на силен и отговорен модел на управление, основан на президентска институция с ясно дефинирани и разширени правомощия", заявяват организаторите, цитирани от Plovdiv24.bg.

Исканията - президентска република и НС наполовина

Движението приема заявления за участие само онлайн. Досега са подадени над 1300 заявки от хора, подкрепящи каузата за президентска република.

Особена активност е имало по време на антиправителствените протести през декември миналата година. Тогава, между 10 и 24 декември, са получавани по над 100 заявления на ден.

Още: Инициаторите на новия референдум за президентска република твърдят, че не подкрепят авторитаризма

Над 15 000 души са регистрирани в платформата на движението, от които 3000 живеят в чужбина, имат интерес да се върнат в родината, но не са съгласни с политиката на управление. От следващия месец започват срещи с хората от големите диаспори, по време на които ще бъдат представени кампанията и целта на гражданското движение "За президентска република", обясни Добромир Трифонов.

Според Красимир Янков движението организира и обединява всички, които искат промяна на системата на държавно управление.

"Целта ни е България да стане президентска република, да има 120 депутати, възможност за отзоваване на избраните, включително кметове, общински съветници, президент. След като президентът е избран чрез мажоритарен избор, той ще може да се допитва до хората, да провежда референдум. Искаме да има ценз за избираемите, защото сега няма никакви ограничения, освен възрастовите. Това трябва да се обсъди и да бъде записано в Конституцията на Република България", заяви Янков.

Приемане на нова Конституция

Още: "Намирисва ли на президентски проект: Гражданско движение ще се бори за референдум за президентска република

Организаторите обясниха по-подробно модела, за който настояват у нас.

По техни думи в президентска България също може да има професионална администрация, подобно на САЩ и Франция, и тогава тя ще е по-ефективна и по-високоплатена. Промяната би засегнала и областните управители, които в момента биват назначавани.

"Ние не предлагаме месия, предлагаме промяна на правилата. Ние искаме да архивираме сегашната Конституция и да се направи нова Конституция, която да регламентира функциите на институциите и правата на гражданите", допълни Янков.

Движението има за цел за 3 месеца да се събере 450 000 подписа от хора, които подкрепят исканията му. Янков обаче е убеден, че могат да бъдат събрани дори 1 млн. подписа. Според него промяната зависи от всеки гражданин, а събирайки подписи, движението ще направи национален референдум.

"Успеем ли да преодолеем изборната апатичност, през 2027 г. може да се свика Велико народно събрание, което да промени системата на управление от парламентарна република на президентска република, както е в Румъния, Полша, Кипър, Франция", коментира Янков.