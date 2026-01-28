Санирането ще бъде 100% безплатно за всички: Кабинетът с нов предизборен пирует

"С преговорите си с Европейската комисия (ЕК) успяхме да договорим отпадане на 20% съфинансиране от собствениците на жилища, което означава, че санирането ще е безплатно за българските граждани". Това обяви министърът на регионалното развитие в оставка Иван Иванов на брифинг пред журналисти след края на правителственото заседание в сряда.

"Държавата спаси 246,556 млн. евро за саниране на жилищни блокове. От тях ще се възползват 454 блока. От тях 177 блока, класирани по етап 1 и 277 по етап 2 ще се прехвърлят към ББР - автоматично, няма да е нужно ново кандидатстване. По етап 2 отпада и съфинансирането от етажната собственост в размер на 20%. Част от средствата, които ще се икономисат, ще се използват за повторно класиране, в което ще се включат жилища от резервния списък от етап 1", обясни още Иванов.

Действително средствата бяха планирани по плана за възстановяване, но срокът за изпълнението на мярката изтече на 30 юни. Правителството е успяло да я предоговори, но като самостоятелна мярка, която ще се изпълнява от Българската банка за развитие. Освен това срокът за изпълнение се удължава до края на 2029 г.

Иначе Иванов отбеляза още, че Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) е предприела всички дейности, за да осигури нормалното почистване на пътищата през зимните месеци.

