БСП е против "внедряването" на България в Съвета за мир на Тръмп

БСП е против "внедряването" на България в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Това заяви в Русе лидерът на БСП Крум Зарков, който е в града за отбелязването на 130 години от учредяването на русенската социалистическа организация.

"Това е опит да се внедри България в една организация с неясна цел и БСП е против тази инициатива", заяви Крум Зарков.

Според него Конституционният съд трябва да отмени това решение.

Съдебната реформа на дневен ред

"Не можем обаче да продължим напред без да сме решили проблемите на съдебната власт", смята лидерът на БСП.

"Докато се готвим да променим законодателна власт, в съдебната се случва узурпация", каза още Зарков. Той апелира към всички партии да се позиционират сега в оценката си към ВСС и да кажат становището си за положението на изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов.

Източник: БГНЕС

"Основният проблем е че една мафиотизирана власт е овладяла институциите, които се грижат за нашата законност", заяви Зарков, цитиран от БГНЕС.

Силни листи за изборите

"Листите ни са пълни и са силни, вървим уверено и нямам съмнения в добрия резултат на изборите", коментира Зарков по отношение на предстоящите парламентарни избори.

Той възлага голяма надежда на водача на листата в Русе Деница Иванова, която има голям опит по европейските програми и проекти, за да може Русе като най-европейски град да се възползва максимално от европейските фондове.

По думите му е нямало сътресения в страната заради формацията на бившия президент Румен Радев.

По отношение на удължителния закон за бюджета, Зарков заяви, че той обезателно трябва да бъде приет и на второ четене.