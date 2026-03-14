14 март 2026, 9:32 часа
Днес изтича срокът за промени в коалициите за изборите

Днес в 17:00 ч. изтича срокът, в който партиите и коалициите могат да подадат заявление в Централната избирателна комисия (ЦИК) за извършване на промени в състава и в наименованието на регистрирана коалиция. Това се посочва в хронограмата за изборите на 19 април.

Днес е и крайният срок, в който кметовете на общини трябва да проведат консултации за състави на секционните избирателни комисии, които са публични.

Окончателно на изборите през април ще участват 24 политически формации.

До 17 март партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията ѝ за участие в изборите.

На 18 март в 16:00 ч. чрез жребий ще бъдат определени поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите.

В същото време стана ясно, че съвместни действия за обезпечаване провеждането на законосъобразни, честни и прозрачни избори, за предотвратяване и противодействие на изборни нарушения и гарантиране политическите права на гражданите ще предприемат прокуратурата, МВР, Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) и Централната избирателна комисия (ЦИК), съобщиха от държавното обвинение.

Източник: БГНЕС

Институциите проведоха среща по повод предстоящите на 19 април избори за 52-ро Народно събрание.

Участниците дискутираха също и конкретни практически въпроси, свързани с изборния процес и активните действия на институциите по сигнали за нарушения и престъпления с цел да се осигури бърза и адекватна реакция срещу всеки опит за опорочаване на вота на българските граждани.

На този фон Службата за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) откри мисия за наблюдение на предстоящите предсрочни парламентарни избори в България, съобщиха от СДИПЧ. Мисията се ръководи от Дуня Миятович и е съставена от основен екип от 12 международни експерти, базирани в София.

14 дългосрочни наблюдатели ще бъдат разположени в различни части на страната от 20 март, а СДИПЧ планира също да отправи искане за 200 краткосрочни наблюдатели, които да пристигнат няколко дни преди изборния ден. Ключовият екип от експерти и дългосрочните наблюдатели са представители на 18 различни държави членки на ОССЕ.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
