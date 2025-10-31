Сградата на Народното събрание се разпада

Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков алармира, че сградата на "Народно събрание" на площад "Народно събрание" 2 е в тежко състояние и започва да се разпада. Предупреждението си той направи чрез публикация в социалните мрежи.

"Миналата седмица направих на г-жа Киселова официално предписание да предприеме мерки за състоянието на сградата", написа Трайков. По думите му инспекция е установила сериозни щети – подкожушена и обрушена мазилка, напукани стени, следи от влага по цокъла, разпаднали се фуги около гранитните плочи, рушащи се фризове и теч на ръждива вода от декоративната метална ограда.

"Надявам се новият председател на Народното събрание г-жа Назарян (да е жива и здрава, желая й успех!) да вземе въпроса присърце. Не бива да се допуска повторение на случая със стария Нотариат – друга емблематична държавна сграда в район "Средец", която от години е занемарена и се руши. Все пак имаме информация от Министерството на културата, че нещо се предприема", добави кметът. Още: Депутати - кръшкачи: Колко са неизвинените отсъствия само за миналия месец

Трайков направи и интересна препратка към Армения, като сподели разговор с префекта на район Кентрон (Център) в Ереван: "Попитах го как успяват да нямат драсканици по сградите. Той се замисли и каза – нищо не правим, няма нужда. А при нас, за съжаление, има." Кметът изрази надежда, че с изпълнението на новия договор на Столична община за видеонаблюдение ситуацията в центъра ще се подобри поне частично. Още: Тежки сърдечни проблеми: "Пирогов" за смъртта на полицая в центъра на София

Сградата на Народното събрание е сред първите обществени постройки, издигнати след Освобождението. Намира се на площад "Народно събрание" 2 и е използвана за парламентарни заседания от 1885 до 2020 г., както и отново между 2021 и 2023 г., припомня "Уикипедия".