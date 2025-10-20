След като Радев го посрещна с личната си кола: Желязков благодари на госта от Унгария за нещо важно (СНИМКИ)

След като президентът Румен Радев посрещна унгарския държавен глава Тамаш Шуйок с личния си автомобил, днес гостът от Унгария имаше среща и с премиера Росен Желязков, който му благодари за нещо много важно: за подкрепата за Шенген. Българският премиер отбеляза усилията на България по охраната на външната за ЕС граница, съобщиха от правителствена информационна служба. Желязков открои също сътрудничеството ни с Турция по темата, както и отчетения сериозен спад на миграционния натиск.

"България и Унгария развиват отлични приятелски отношения, основани на дълбоки исторически връзки и традиции. Наш общ интерес е да задълбочим двустранното икономическо сътрудничество, включително в стратегически области като инвестициите, транспорта, иновациите и високите технологии", каза Желязков.

В хода на разговора в Министерския съвет премиерът Желязков приветства задълбочаването на двустранните търговско-икономически отношения с Унгария. Според министър-председателя е ключово да бъдат използвани всички възможности, които предоставя единният европейски пазар.

Желязков специално изтъкна и целенасочената работа на кабинета по въвеждането на еврото в България, като акцентира върху дългосрочните ползи за икономиката.

Снимка: Министерски съвет

Партньорство в енергетиката и регионалната сигурност

Желязков и Шуйок обсъдиха още партньорството в енергийната област и теми от сферата на регионалната сигурност. Във фокуса на разговори им бяха също предизвикателствата пред страните от Централна и Източна Европа и континента като цяло. Подчертано беше стратегическото значение на европейската интеграция на Западните Балкани. Войната в Украйна също беше сред обсъдените теми. Премиерът Желязков изтъкна значението на домакинството на среща между Тръмп и Путин. За нас е най-важно войната да спре максимално бързо на база на трайни и устойчиви решения, заяви министър-председателят Росен Желязков.

Президентът Тамаш Шуйок от своя страна също приветства двустранното сътрудничество между България и Унгария. Открои значението на членството ни в еврозоната и изрази подкрепа за присъединяването на страната ни към ОИСР. Шуйок акцентира върху икономическото развитие на страните от Централна и Източна Европа. Относно войната в Украйна посочи, че спирането й е от общ интерес за всички.